De 30-jarige man uit Boekel werd vorige week op het WK in Warschau wereldkampioen in zijn sport. Hij won niet alleen, maar verbrak ook het Europees record door 245 kilo te bankdrukken.

Jimmy Donkers verrast wereld met powerliftprestatie. De 30-jarige man uit Boekel werd vorige week op het WK in Warschau wereldkampioen in zijn sport. Hij won niet alleen, maar verbrak ook het Europees record door 245 kilo te bankdrukken.

Ter vergelijking: het wereldrecord staat op 251 kilo. Het is het volgende doel van Jimmy. Hij wil zijn titel volgend jaar verdedigen en hopelijk met het wereldrecord. Tijdens zijn training op zaterdagmiddag in zijn vaste sportschool RD Sports in Oss gaat hij op zijn rug op de bankdrukbank liggen.

Hij drukt ogenschijnlijk zonder moeite de powerbar en schijven met een gewicht van 220 kilo omhoog. Zijn armen trillen een beetje als hij de stang boven zijn borst strekt. Jimmy heeft nog wel even te gaan voor ook hij een standbeeld heeft in Boekel, maar het begin is gemaakt. Zijn coach Daan Peper ziet zijn bouw als het grootste voordeel van Jimmy: "Ik denk dat Jimmy het levende bewijs is dat genen een hele grote rol spelen.





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jimmy Donkers Powerlift Wereldkampioen Europees Record Boekel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koningsdag eindigt in nachtmerrie: man verdacht van verkrachten meisje (15) in dixiWat een feestelijke Koningsdag in Arnhem had moeten worden, liep vorig jaar voor een toen 15-jarig meisje uit op een drama: een 27-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht haar op een mobiel toilet verkracht te hebben.

Read more »

Handschoenen van Jeanne (30) gaan de hele wereld over: 'Vergeet vaak hoe bijzonder het is'In haar kleine atelier in Zaandam maakt Jeanne Hermans handschoenen die de hele wereld overgaan. Van Ariana Grande tot Cher: allemaal hebben ze wel eens een ontwerp van Hermans mogen dragen.

Read more »

Handschoenen van Jeanne (30) gaan de hele wereld over: 'Vergeet vaak hoe bijzonder het is'Zaandamse Jeanne Hermans (30) maakt handschoenen voor Ariana Grande, Dua Lipa en Miley Cyrus vanuit haar atelier. Lees het hele verhaal.

Read more »

Extreme omstandigheden in Kennemerduinen: 50 graden temperatuurverschil en zeldzame soortenJelle van de Helm en Henk Wijkhuisen wandelen al decennialang in de Kennemerduinen en hebben een boek geschreven ter ere van het 30-jarig jubileum van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zij benadrukken de extreme temperatuurverschillen van soms 50 graden tussen dag en nacht, wat leidt tot een unieke biodiversiteit met zeldzame vogels, planten en insecten. Ondanks de rijke flora en fauna zijn konijnen door ziekten zoals myxomatose en VHS sterk achteruitgegaan.

Read more »

Holocaustmuseum weigert Ye te ontvangen; 'onaangenaam verrast' door uitnodiging MarcouchNationaal Holocaustmuseum weigert mee te werken aan bezoek rapper Ye West na antisemitische uitspraken. Burgemeester Arnhem nodigde hem uit. Lees het hele verhaal.

Read more »

Holocaustmuseum werkt niet mee aan bezoek Ye, protest bij Gelredome tegen rapperHet museum zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper.

Read more »