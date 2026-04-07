Jetten veroordeelt Trumps retoriek en benadrukt internationaal recht in Midden-Oosten

Premier Jetten reageert bezorgd op de 'verharde retoriek' van Trump en diens dreigementen over Iran. Hij benadrukt het belang van het internationaal recht en de noodzaak van een diplomatieke oplossing in het Midden-Oosten. Een gepland bezoek aan de VS staat vooralsnog op de agenda.

De 'verharde retoriek' van de Amerikaanse president Trump , met name de recente dreigementen op sociale media, roepen ernstige zorgen op bij premier Jetten . Jetten benadrukt dat deze toon de kans op een diplomatieke oplossing in het Midden-Oosten aanzienlijk bemoeilijkt en mogelijk zelfs verder weg brengt. De recente uitlatingen van Trump , waaronder de dreiging dat 'een hele beschaving vanavond zal sterven', worden door Jetten als onverantwoordelijk en provocerend beschouwd.

De premier wijst specifiek op de zorgwekkende geluiden dat de Verenigde Staten en Israël overwegen om civiele infrastructuur in Iran aan te vallen. Dit omvat onder meer spoorwegen, bruggen en energiecentrales. Jetten benadrukt dat het aanvallen van civiele infrastructuur een flagrante schending is van het internationaal recht en categorisch afgekeurd moet worden. De regering maakt zich grote zorgen over de implicaties van dergelijke dreigementen, die de reeds gespannen situatie verder kunnen escaleren. Jetten hoopt vurig dat de dreigementen beperkt blijven tot woorden en niet uitmonden in daadwerkelijke acties. \De premier wijst op de deadline die Trump heeft gesteld aan Iran om in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden voor een einde aan de oorlog. Jetten benadrukt dat mocht het tot een aanval op burgerinfrastructuur komen door de VS of Israël, Nederland dit ten zeerste zal veroordelen. De positie van Nederland wordt gedeeld door de Verenigde Naties en de Europese Unie, die aanvallen op civiele infrastructuur als illegaal beschouwen. Jetten herhaalt dat elke vorm van aanvallen op burgerinfrastructuur volstrekt onacceptabel is, en dat Nederland een duidelijk standpunt zal innemen als dit daadwerkelijk plaatsvindt. De premier benadrukt het belang van het naleven van het internationaal recht en de noodzaak om de stabiliteit in het Midden-Oosten te waarborgen. Hij roept alle partijen op om de escalatie te vermijden en de weg vrij te maken voor een vreedzame oplossing van het conflict. De Nederlandse regering is vastbesloten om via diplomatieke kanalen bij te dragen aan de-escalatie en het bevorderen van de dialoog. Dit ondanks de moeilijke omstandigheden en de verharde retoriek die de situatie kenmerkt. Er is grote zorg over de humanitaire gevolgen van een eventuele aanval. \Ondanks de gespannen situatie staat een bezoek van het koningspaar en de minister-president aan de Verenigde Staten volgende week nog steeds gepland. Jetten geeft aan dat dit bezoek 'vooralsnog' gewoon doorgaat. Hij ziet dit als een uitgelezen kans om de verschillen van inzicht met de Amerikaanse regering te bespreken. De premier benadrukt dat de gelegenheid zal worden benut om het belang van het internationaal recht, stabiliteit in het Midden-Oosten en de noodzaak van een diplomatieke oplossing te benadrukken. De Nederlandse regering zal tijdens het bezoek de zorgen over de retoriek en eventuele acties van de VS aan de orde stellen en pleiten voor terughoudendheid en het respecteren van de internationale normen en waarden. De premier benadrukt dat de dialoog van essentieel belang is om verdere escalatie te voorkomen en de kansen op vrede in de regio te vergroten. Nederland zal zich blijven inspannen om bruggen te bouwen en constructief bij te dragen aan een duurzame oplossing van het conflict. De regering is bereid om alle mogelijke diplomatieke inspanningen te leveren om de situatie te de-escaleren





