Jesper de Jong plaatst zich voor de tweede ronde van Roland Garros

De Nederlandse tennisser Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros, nadat hij Stan Wawrinka versloeg met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong, die in de kwalificatie al uitgeschakeld was voor het hoofdtoernooi, werd alsnog toegelaten als 'lucky loser' na een afmelding van Arthur Fils.

Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros , nadat hij Stan Wawrinka versloeg met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong, die in de kwalificatie al uitgeschakeld was voor het hoofdtoernooi, werd alsnog toegelaten als ' lucky loser ' na een afmelding van Arthur Fils .

Wawrinka, bezig aan zijn laatste profjaar, kreeg een wildcard voor deze editie. De Jong begon voortvarend in de hitte van Parijs (33 graden), maar verloor in de tweede set. In de derde set maakte Wawrinka teveel fouten en kon De Jong de setwinst pakken. In de vierde set liet de hitte de Zwitser zichtbaar te veel op.

De Jong knokte zich terug en kon de overwinning forceren. Na afloop sprak De Jong lovende woorden over Wawrinka. Naast De Jong zijn er nog twee Nederlanders actief in het enkelspel: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor





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