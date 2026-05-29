Jesper de Jong plaatst zich voor achtste finales van Roland Garros

Jesper de Jong voelt zich sterk op de tennisbaan en heeft zich voor de achtste finales van Roland Garros geplaatst. Hij won zijn partij tegen Karen Chatsjanov in vijf sets en rekende eerder al af met Stan Wawrinka en Federico Cina. In de achtste finales wacht hem waarschijnlijk een duel met Alexander Zverev, de nummer twee van de wereld.

Jesper de Jong voelde zich nooit sterker op de tennisbaan dan vrijdag in de hitte in Parijs. Hij was de beste in een slijtageslag tegen Karen Chatsjanov en plaatste zich na vijf sets voor de achtste finales van Roland Garros .

De 25-jarige De Jong speelt een uitstekend toernooi en rekende eerder al af met Stan Wawrinka en Federico Cina. Voor de partij tegen Chatsjanov hoopte hij vooraf al op een stevige wedstrijd. Hij had na het opstaan in de ochtend al het gevoel dat hij klaar was voor een flinke fysieke strijd. Hij was blij dat dat ook gebeurde.

Dat hij daar klaar voor was, zag je terug op de baan. De Jong won de eerste set en wist daarna dat hij het zijn Russische tegenstander zwaar ging maken. Hij voelde zich, nadat hij de tweede ronde al door was gekomen, vrij in zijn hoofd. Mentaal was dit de beste wedstrijd die hij ook had gespeeld.

Daar had hij heel veel in geïnvesteerd dus het is heel fijn dat dat er nu uitkomt. In de Parijse zon was het cruciaal het hoofd koel te houden. Niet te veel energie verspillen met nadenken. Je hebt door de hitte eigenlijk ook geen keuze: je moet positief blijven om er doorheen te komen.

In de achtste finales wacht hem zondag waarschijnlijk een duel met Alexander Zverev, de nummer twee van de wereld. Dat is op zijn verjaardag, dus hij heeft zichzelf in ieder geval vast een mooi cadeau gegeven. De Jong voelt op snikheet Roland Garros geen druk in derde ronde: 'Kan vrij spelen'





