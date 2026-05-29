Jesper de Jong plaatst zich voor achtste finales op Roland Garros

De Nederlander heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het Franse grandslamtoernooi na een vijf-sets partij tegen Karen Chatsjanov.

Het avontuur van Jesper de Jong op Roland Garros gaat verder: de Nederlander heeft zich na een slopende partij van bijna 4,5 uur geplaatst voor de achtste finales op het Franse grandslamtoernooi.

In vijf sets sloeg De Jong, zelf 105de van de wereld, zich langs de mondiale nummer vijftien Karen Chatsjanov: 7-5, 5-7, 6-2, 6-7, 6-2. Na zeges op Stan Wawrinka, Federico Cina en Chatsjanov wacht in de volgende ronde waarschijnlijk topspeler Alexander Zverev, de nummer twee van de wereld, die nog moet spelen. De 25-jarige De Jong kwam nog nooit zo ver op een grandslamtoernooi.

De geboren Haarlemmer, die al het hele toernooi sterk speelt, zei voor zijn partij tegen Chatsjanov dat de druk verdwenen was na de zege in de twee ronde. Zonder druk ben je wat losser en kan je wat vrijer gaan spelen. Dat bleek. In de eerste set bleven beide spelers lang in evenwicht, totdat De Jong op 6-5 op de service van de Rus break- en setpunten kreeg (7-5).

Een set later ging het andersom: De Jong werd op 5-5 gebroken en de Rus trok de set binnen (5-7). Daarna was het weer aan De Jong: set drie trok de Nederlander in ruim een half uur naar zich toe (6-2) door de Rus, die tien onnodige fouten sloeg, twee keer te breken. In de vierde set leek het ook vlot De Jongs kant op te vallen.

In een mum van tijd stond hij 3-0 voor en later ook 5-2 in games. Maar toen schrok de Rus wakker. Chatsjanov won drie games op rij en knokte zich terug in de wedstrijd (5-5). En toch gaf hij De Jong al de ultieme kans: twee matchpoints op de service van de Rus op 6-5.

Maar De Jong benutte ze niet. De Rus sloeg genadeloos toe in de tiebreak: 7-2. En toch leek het in de beslissende vijfde set weer wél goed af te lopen voor De Jong. Hij brak de Rus twee keer en stond in een oogwenk 4-0 voor.

Chatsjanov gaf nog een laatste stuiptrekking en kwam terug tot 4-2. Maar nadat De Jong de Rus had gebroken voor een 5-2 voorsprong, serveerde hij de wedstrijd uit. Sinner zoekt niet naar excuses na inzinking in Parijs: 'Lag niet aan hitte, maar aan mij





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roland Garros Jesper De Jong Karen Chatsjanov Topspeler Alexander Zverev Uitsluiting

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Djokovic wint met moeite van thuisfavoriet Royer op Roland Garros, Zverev amper getestVoor de 21ste keer op rij gaat de 39-jarige Novak Djokovic naar de derde ronde. Hij verslaat thuisfavoriet Valentin Royer.

Read more »

Djokovic overleeft spanning tegen Royer en Zverev blijft onberispelijk in Roland GarrosDe 39-jarige Novak Djokovic behaalt voor de 21ste keer op rij plaats in de derde ronde van Roland Garros na een overwinning op Valentin Royer. Alexander Zverev verslaat TSjech Tomás Machác met een eenvoudige score. De toernooishistorie van Djokovic en de recente vorm van Zverev staan centraal in deze Roland Garros update.

Read more »

De Jong voelt op snikheet Roland Garros geen druk in derde ronde: 'Kan vrij spelen'Jesper de Jong blikt vooruit op zijn derderondepartij op Roland Garros tegen de als dertiende geplaatste Karen Chatsjanov.

Read more »

Jesper de Jong voelt zich losser tegen Chatsjanov in Roland GarrosJesper de Jong is niet onder druk staan tegen de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov in de derde ronde van Roland Garros. Hij ziet dit als een kans om verder te komen in het toernooi.

Read more »