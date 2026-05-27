Jesper de Jong bereikt voor het eerst derde ronde grandslam op Roland Garros

Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn tennisloopbaan de derde ronde van een grandslamtoernooi gehaald. De Noord-Hollander versloeg met een sterk optreden in de tweede ronde de Italiaanse qualifer Federico Cinà : 6-3, 6-1, 6-3.

De Jong kwam in Parijs als 'lucky loser' in het hoofdtoernooi en heeft die tweede kans met beide handen aangegrepen. Hij strandde op grandslamtoernooien al vijf keer in de tweede ronde. In 2024 boog De Jong in Parijs voor Carlos Alcaraz en in 2025 voor Alexander Zverev. Met de pas 19-jarige Cinà was de loting hem een stuk gunstiger gezind.

Op de afzwaaiende Stan Wawrinka in de eerste ronde trok De Jong zijn goede niveau door. De Nederlander speelde slim en geduldig tegen de jonge Siciliaan, die twee jaar geleden nog de nummer vier van de wereld was bij de junioren. Cina kwam erachter dat je op een grandslamtoernooi meer nodig hebt dan alleen een mooie techniek of hard kunnen slaan.

De 25-jarige De Jong startte nog wat onwennig op baan 6 en keek snel tegen een 1-3 achterstand aan, maar met solide tennis repareerde hij die achterstand snel. De Nederlandse nummer 106 van de wereld domineerde daarna de partij tegen de nog onervaren mondiale nummer 238. Illustratief voor de partij was een fraaie rally op 4-2 in de derde set.

De Jong had daarin telkens een goed antwoord op de harde slagen van Cina en dwong de Italiaan steeds meer buiten de baan om het punt tot slot met een smash af te maken. De Nederlander serveerde de partij vlekkeloos uit en besloot de wedstrijd met een ace naar buiten, zijn elfde van de partij. De Jong is de enige Nederlander die in Parijs nog actief is in het enkelspel.

Hij speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov en de Argentijn Marco Trungelliti





