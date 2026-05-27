Jesper de Jong bereikt als lucky loser de derde ronde op Roland Garros

De Nederlandse lucky loser Jesper de Jong schrijft geschiedenis op Roland Garros met een overtuigende overwinning op Federico Cinà en zet zich neer als enige Nederlander in het enkelspel in de derde ronde.

Jesper de Jong heeft geschiedenis geschreven op Roland Garros door voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een grandslamtoernooi te bereiken. De 25‑jarige Nederland er begon het toernooi als lucky loser, maar toonde meteen dat hij die tweede kans met beide handen aanpakte.

In de eerste ronde versloeg hij de Zwitser Stan Wawrinka, waarna hij in de tweede ronde een sterk optreden liet zien tegen de jonge Italiaanse qualifier Federico Cinà. Met een overtuigende overwinning van 6‑3 6‑1 6‑3 liet De Jong zien dat hij niet alleen technisch onderlegd is, maar ook mentaal sterk genoeg om de druk van een grandslam te weerstaan.

De wedstrijd tegen Cinà begon onwennig voor De Jong, die al snel een achterstand van 1‑3 in de eerste set opliep. Dankzij solide tennis en een gedreven houding zette hij de achterstand snel om in een voorsprong. In de tweede set liet hij zich geen kansen meer geven en boekte een comfortabele 6‑1.

De derde set werd een demonstratie van zijn tactische inzicht: op 4‑2 voltooide hij een prachtige rally waarbij hij telkens een goed antwoord gaf op de harde slagen van de Italiaan. Met een krachtige smash beëindigde hij het punt en later in dezelfde game besloot hij de wedstrijd met een ace, zijn elfde van de partij. De Nederlander serveerde de hele wedstrijd foutloos en domineerde daarmee de nog onervaren wereldnummer 238.

Met deze overwinning is De Jong nu de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in Parijs. In de derde ronde wacht een uitdagende ontmoeting tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov en de Argentijn Marco Trungelliti. De Jong staat klaar om zijn Grand Slam‑droom voort te zetten en bewijst dat hard werken, geduld en slim spel het verschil kunnen maken op het grootste podium van het tennis





