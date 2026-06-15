Jerry de Jong, voormalig voetballer en vader van voetbalinternational Nigel de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden na een lang ziekteproces. Zijn leven werd getekend door persoonlijke struggles maar ook door een bijzondere herstelreistje met zijn zoon, wat beschreven werd in het boek 'Vader Zoon & Voetbal' van schrijver Yoeri van den Busken. Nigel de Jong is tegenwoordig directeur bij de KNVB en bevindt zich op het WK in de Verenigde Staten.

Op 61-jarige leeftijd is Jerry de Jong overleden na een lang ziekteproces. Dit nieuws sorgt voor grote opwinding en ongeloof in de voetbalwereld, vooral bij schrijver Yoeri van den Busken.

De inwoner uit Zuidoostbeemster maakte als auteur van het boek 'Vader Zoon & Voetbal' ooit een uniek dubbelportret van Jerry en Nigel de Jong. Yoeri van den Busken reageert geschokt: Onwerkelijk toen ik het hoorde. In 2011 interviewde hij voor het magazine Vader Jerry de Jong en zijn zoon Nigel de Jong, die op dat moment al actief was als voetballer. We euthanasie en psychisch leed?

) Nigel de Jong is tegenwoordig directeur bij de KNVB en bevindt zich op het Wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. Na goed overleg met de familie heeft hij besloten daar te blijven. Van den Busken vertelt dat de samenwerking aan het interview verrassend was, aangezien zowel Jerry als Nigel in die periode veelTranslate? Orwellian?

) De geschiedenis van Jerry de Jong is getekend door moeilijke periodes. Als speler van MVV stal Jerry de Jong aan het begin van deze eeuw de pinpas van een teamgenoot, wat leidde tot zijn ontslag. Tegelijkertijd was hij verslaafd aan gokken, wat veel schaamte veroorzaakte bij hemzelf en zijn kinderen. Desondanks werkte hij later voor de gemeente Eindhoven om probleemjongeren te helpen, wat zijn zoon Nigel zeer waardeerde.

Nigel gaf zijn vader een tweede kans. Nigel de Jong maakte een glorierijke carrière als speler bij internationale topclubs als Hamburg SV, AC Milan en Manchester City, terwijl zijn vader vooral op de Nederlandse velden speelde, onder meer bij Telstar van 1984 tot 1988. Het dubbelportret van vader en zoon werd een van de meest bijzondere onderdelen van Van den Buskens boek en verscheen zelfs op de cover. Een hele aandoenlijke foto, vindt de auteur.

Na het interview was Jerry de Jong zeer tevreden met het eindresultaat. Volgens Van den Busken vonden ze het goed dat het verhaal ging over hun relatie en niet over actuele controverses. De laatste jaren verloor Van den Busken Jerry uit het oog, zoals vaak gaat in de voetbalwereld. Zijn dood op 61-jarige leeftijd komt daarom als een grote schok





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