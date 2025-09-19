Jeroen Kalkhoven volgt geheime routes van de knoflookpad met antenne

Student Jeroen Kalkhoven spoort de zeldzame knoflookpad op in Valthe. Met een antenne volgt hij de bewegingen van de amfibieën om meer te weten te komen over hun leefgewoonten en de beste manieren om ze te beschermen.

Jeroen Kalkhoven legt heel wat kilometers af met een antenne in de hand. In een natuurgebied in Valthe speurt hij naar de zeldzame knoflookpad. Sinds de lente is hij vijf dagen per week, tussen de twee en vijf uur per dag, op zoek naar deze geheimzinnige wezens. De knoflookpad, die zijn naam dankt aan de knoflookachtige geur die hij afgeeft bij gevaar, is niet eenvoudig te vinden. Overdag zitten ze ingegraven in de grond en laten ze zich zelden zien, wat het onderzoek bemoeilijkt.

De student diermanagement, vierdejaars bij hogeschool Van Hall Larenstein en stagiair bij RAVON, de landelijke organisatie voor onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen, laat zich echter niet ontmoedigen. Hij werkt in weer en wind aan het verzamelen van cruciale gegevens, een taak die essentieel is voor het behoud van deze bedreigde diersoort.\De knoflookpadden kunnen zich op diverse dieptes in de bodem bevinden, soms slechts vijf centimeter onder de oppervlakte, maar ze kunnen ook tot wel tachtig centimeter diep ingegraven zitten. Een aantal van deze amfibieën is voorzien van een zender, ingebracht door een dierenarts van Wildlands. Met behulp van een antenne kan Kalkhoven de signalen van deze zenders opvangen en zo de precieze locatie van de padden bepalen. Dit telemetrisch onderzoek, dat een essentieel onderdeel vormt van de inspanningen om de knoflookpad te beschermen, is cruciaal om meer inzicht te krijgen in hun gedrag en leefomgeving. Kalkhoven volgt de bewegingen van de knoflookpadden gedurende een half jaar, wat hem in staat stelt om in kaart te brengen welke afstanden ze per nacht afleggen, welke routes ze volgen en welke vegetatie of gebieden hun voorkeur genieten. 'Vooral over waar ze naartoe bewegen is niet veel bekend,' legt Kalkhoven uit. 'Je wil van elke nacht vaststellen: bewegen ze, en over welke afstand? Je moet ze daarvoor echt elke dag terugvinden.' De resultaten van dit onderzoek zijn van onschatbare waarde voor de bescherming van deze zeldzame soort.\De informatie die wordt verzameld is van vitaal belang, aangezien er nog veel onbekend is over de knoflookpad en de situatie van de soort niet rooskleurig is. Het onderzoek van RAVON omvat verschillende methoden om de benodigde beschermingsmaatregelen te bepalen. De kennis over de bewegingen, verblijfplaatsen en voorkeuren van de knoflookpad draagt hieraan bij. Kalkhoven, een fervent natuurliefhebber, heeft geen problemen met de uitdagingen die het veldwerk met zich meebrengt. Zelfs herfststormen en regenbuien deren hem niet. De motivatie om dagelijks nieuwe, belangrijke informatie te verzamelen, drijft hem voort. Hij is in oktober klaar met zijn onderzoek. Voor wie een nieuwstip heeft, nieuwe informatie wil delen of een foutje heeft gespot, is er de mogelijkheid om via WhatsApp of e-mail contact op te nemen met de redactie





