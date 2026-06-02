Jeremy Doku: 'Rode Duivels zijn misschien heel wat onderschat'

Jeremy Doku van Manchester City gelooft dat de jonge Belgische ploeg meer potentieel heeft dan vaak gedacht wordt en gaat met vertrouwen richting het WK, ondanks de niet-favoriete status.

De Rode Duivels worden door velen niet genoemd als grootste kandidaat voor de titel op het komende Wereldkampioenschap , maar volgens Jeremy Doku is dat geen reden voor ons om ons zonder hoop te zien.

De 23-jarige vleugelspeler van Manchester City ziet hoe een jonge, gretige groep spelers zich ontwikkelt en vindt dat de buitenwereld het potentieel van deze generatie onderschat. Hoewel Doku erkent dat het voor België een uitdagende opdracht wordt, ziet hij genoeg redenen om ambitieus te zijn. De aanvaller wijst vooral op het bijeenverzamelde talent en de drive binnen het team. We zijn niet de favoriet, maar misschien worden we iets onderschat, aldus Doku.

Hij benadrukt dat veel van zijn teamgenoten nog in het begin van hun internationale carrière staan en voor velen het eerste WK is. Voor veel spelers zal het hun eerste WK zijn, dat is spannend, maar dat is normaal. Het is een eerste belangrijke stap, ookal leerzaam. Doku zelf gaat met veel zelfvertrouwen het toernooi aan.

Na een intens seizoen bij Manchester City voelt hij zich goed voorbereid. Het is als naar een examen gaan van een vak waar je goed hebt gestudeerd; dat creëert druk omdat je niet wilt falen, maar het is ook opwindend. Je werkt een heel jaar om op dit moment fit te zijn. Binnen het Belgische selectie plaatst Doku ook een groeiende verantwoordelijkheid.

Met verschillende eindtoernooien achter zijn naam behoort hij tot de meest ervaren spelers. In tegenstelling tot 2022 ga ik naar dit WK als een van de leiders van het team, niet de enige, maar iemand die verantwoordelijkheid neemt en het team moet meedragen





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