Jerdy Schouten mist huldiging op krukken, maar viert PSV-kampioenschap met volle overtuiging

Aanvoerder Jerdy Schouten, geblesseerd aan zijn kruisband, mist de huldiging, maar blikt met optimisme terug op het kampioensseizoen van PSV. Hij deelt zijn inzichten over de favorietenrol, zijn rituelen en de rol van centrale verdediger. De vreugde bij de fans is ondertussen al enorm.

Aanvoerder Jerdy Schouten , een van de uitblinkers bij PSV dit seizoen, zal de huldiging op krukken bijwonen. De middenvelder scheurde zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn voorste kruisband af, waardoor hij niet alleen de rest van dit seizoen en het WK mist, maar ook een deel van het volgende seizoen. Kort voor zijn blessure blikte Schouten vooruit op kampioenschap nummer 27 voor PSV , waar hij dit seizoen geen moment aan twijfelde.

Het noodlot sloeg toe toen Schouten zich leek te verstappen en het veld per brancard verliet. Naast de operatie aan zijn knie, mist hij dus ook het WK met Oranje deze zomer. Joey Veerman liet al weten Schouten persoonlijk te steunen, met als enige voorwaarde dat hij op de platte kar mag komen. De vraag is echter wanneer Schouten eigenlijk zeker was van de titel. 'Na de wedstrijd tegen Feyenoord in oktober', zegt hij stellig in een gesprek vlak voor de definitieve titelbeslissing. Zijn zekerheid was er dus al vroeg in het seizoen. 'Aan het begin van het seizoen zei iedereen dat Feyenoord de favoriet voor de titel was, maar toen merkte ik dat wij sterker waren.' Schouten was het niet eens met de favorietenrol voor de Rotterdammers. 'Het is niet arrogant bedoeld, maar ik heb dit seizoen geen moment gedacht dat we geen kampioen zouden worden.'\Schouten betreurt wel dat PSV het liet liggen in de andere competities, zowel in Europa als in de beker. 'Het is zonde en we hebben er alles aan gedaan, maar er is nooit een garantie dat je alles wint.' De aanvoerder van de Eindhovenaren is een man van rituelen: hij geeft zijn dochter en hond drie kussen voor elke wedstrijd en zijn vrouw zelfs negen. Daarnaast speelt hij al jaren op hetzelfde model voetbalschoenen en eet hij voor elke wedstrijd drie pannenkoeken en rijst. Hij is er niet constant mee bezig, zegt hij, maar 'als we dan een keer verloren hebben, dan kan ik wel denken: het is toch zonde dat ik het niet op mijn manier heb kunnen doen.' Schouten ziet zichzelf nog steeds als een middenvelder, hoewel Peter Bosz hem dit jaar vaak als centrale verdediger gebruikte. Dit voelt voor de 'middenvelder' niet helemaal natuurlijk. 'Ik stond opgesteld als centrale verdediger, maar heb niet echt als centrale verdediger gespeeld.' In balbezit schoof hij vaak door. 'Ik blijf een middenvelder, maar als de trainer me als verdediger opstelt en wij daardoor kampioen kunnen worden? Dan is dat helemaal prima.'\In het gesprek voor het kampioenschap definitief binnen is, durft Schouten alvast vooruit te blikken op het feest. 'Ik ga wel wat jongens naar voren duwen op het bordes.' Dat zal nu, op krukken, wat lastiger worden. Men hoeft Schouten ook niet als dj te verwachten. 'Veerman ook niet, met zijn 3JS', voorspelt hij. De vreugde bij de PSV-fans is alvast groot. In Erp vieren de supporters al volop feest. Ondertussen is de opbouw voor de PSV-huldiging een ware monsterklus, waarbij er tot diep in de nacht wordt doorgewerkt





