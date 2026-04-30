Jenairo H. veroordeeld tot jeugddetentie en jeugd-tbs voor dood jeugdzorgmedewerkster

De 19-jarige Jenairo H . is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor de gewelddadige dood van een 26-jarige jeugdzorgmedewerkster, Marit, in een jeugdinstelling in Emmen .

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten dat berechting binnen het jeugdstrafrecht, ondanks de gruwelijke aard van de misdaad, de meest passende strafmaat is. De tragische gebeurtenis vond plaats begin 2023, toen H., destijds 16 jaar oud, samen met een medebewoner Marit met meerdere messteken om het leven bracht. De aanval vond plaats in het bijzijn van een ander meisje van 15 jaar dat in dezelfde instelling verbleef.

Het Openbaar Ministerie (OM) had gepleit voor berechting als volwassene, met het argument dat de ernst van het geweld en de omstandigheden van de roofmoord een zwaardere straf rechtvaardigden. Een belangrijke overweging van het OM was dat een tbs-maatregel voor volwassenen in principe onbeperkt verlengd kan worden, terwijl jeugd-tbs een maximale duur heeft van zeven jaar. Echter, zowel de rechtbank in Assen als nu het gerechtshof in Leeuwarden hebben deze argumentatie verworpen.

De rechters benadrukken dat het jeugdstrafrecht specifiek bedoeld is voor minderjarigen die zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden. Ook deskundigen, waaronder gedragswetenschappers, hebben geadviseerd om H. te behandelen binnen het kader van het jeugdstrafrecht. Het hof heeft bewezen verklaard dat H. en zijn 19-jarige medebewoner het plan hadden opgevat om een kluis uit de jeugdinstelling te stelen. Tijdens de poging tot diefstal werd de begeleidster aangevallen en omgebracht, wat juridisch gezien als roofmoord wordt beschouwd.

Daarnaast heeft het hof H. ook schuldig bevonden aan een overval op een fastfoodrestaurant en een mislukte overval op een tankstation, die beide in dezelfde periode plaatsvonden. De medeverdachte is eerder veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Uit het onderzoek is gebleken dat de twee verdachten deel uitmaakten van een jeugdbende en die avond waren uitgegaan met de opdracht om geld of waardevolle spullen te bemachtigen.

De buit van de overval, slechts enkele honderden euro's, staat in schril contrast met de ernst van het geweld dat is gebruikt. Een cruciaal aspect van de zaak is de psychische toestand van H. Hij werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar deskundigen concludeerden dat hij lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen, waardoor hij als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd. Het hof heeft deze bevinding meegenomen in de strafmaat, maar benadrukt tegelijkertijd dat behandeling essentieel is om herhaling te voorkomen.

Jeugd-tbs biedt intensieve behandeling in een gesloten setting, met als doel de verdachte voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Een doorslaggevende factor voor de beslissing van het hof is dat H. nog relatief jong is en volgens deskundigen nog steeds in staat is tot ontwikkeling. Hoewel hij inmiddels 19 jaar oud is, wordt hij nog steeds als pedagogisch beïnvloedbaar beschouwd.

Het hof wijst er tevens op dat jeugd-tbs in de toekomst kan worden omgezet in een tbs-maatregel voor volwassenen, indien dat noodzakelijk blijkt. Dit biedt de mogelijkheid tot een zwaardere aanpak als de behandeling onvoldoende effectief is. De moord op de jeugdzorgmedewerkster heeft een diepe impact gehad op haar nabestaanden, collega's en de jeugdzorgsector als geheel.

Medewerkers in gesloten instellingen hebben na het incident hun zorgen geuit over hun veiligheid en de risico's die verbonden zijn aan het werken met complexe en soms gewelddadige jongeren. De nabestaanden en andere slachtoffers hebben gezamenlijk een schadevergoeding van ruim 110.000 euro toegewezen gekregen. De uitspraak illustreert de voortdurende spanning in het strafrecht tussen vergelding en behandeling, met name in gevallen van jonge daders die ernstige geweldsdelicten hebben gepleegd.

Waar het OM de nadruk legt op de ernst van de daad en de bescherming van de samenleving, kiest het hof bewust voor een traject waarin behandeling en ontwikkeling centraal staan. Met deze uitspraak bevestigt het hof dat het jeugdstrafrecht ook bij zeer ernstige misdrijven door minderjarigen leidend kan blijven, mits er nog perspectief is op verandering





