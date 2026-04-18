Jeffrey Buis pakt sensationele eerste zege in World Supersport 300 op Asser TT Circuit

Jeffrey Buis heeft op spectaculaire wijze zijn eerste overwinning in de World Supersport 300 klasse behaald op het iconische TT Circuit van Assen. Na een intense strijd, waarin hij terugviel naar de vierde plaats, wist de Nederlander in de allerlaatste ronde met een gedurfde manoeuvre de leiding te pakken en de overwinning veilig te stellen.

Het TT Circuit van Assen was het toneel van een adembenemende motorsportshow, waarbij de Nederlandse coureur Jeffrey Buis zich tot winnaar kroonde in de World Supersport 300 klasse. De race werd gekenmerkt door constante wisselingen in de leidende positie, crashes en een nagelbijtende ontknoping die de toeschouwers op het puntje van hun stoel hield. Buis, die vanaf de tweede startpositie begon, zag hoe zijn concurrent Loris Veneman, die vanaf pole-position mocht vertrekken, al vroeg in de eerste ronde crashte. Dit opende de deur voor Buis en zijn Belgische teamgenoot Ferre Fleerackers om naar de kop van het veld te stomen.

De eerste fase van de race zag een fascinerend schouwspel waarbij Buis en Fleerackers elkaar afwisselden aan de leiding. Al snel vormde zich een kopgroep van maar liefst negen coureurs, wat de onvoorspelbaarheid en de hevige concurrentie in deze klasse benadrukte. De race leek lange tijd beslist tussen de twee teamgenoten, maar in de slotfase van de race kwam Buis in de problemen. Een moment van onoplettendheid of een tactische misrekening zorgde ervoor dat hij terugviel naar de vierde positie. Niet alleen zijn teamgenoot Fleerackers, maar ook Matteo Vannucci en Xavi Artigas wisten hem te passeren.

Buis blikte na afloop terug op dit cruciale moment: 'Ik zag iets op mijn pitboard en ik dacht dat we met z'n tweeën weg waren. Dus ik keek nog even achterom en toen was daar nog een hele grote groep. Dat was gewoon dom van mij en toen kwamen drie mannen mij voorbij. Dus toen was er nog werk aan de winkel die laatste ronde.'

Met de druk van een naderende finishlijn en de wetenschap dat er nog werk aan de winkel was, besloot Jeffrey Buis in de laatste ronde tot een spectaculaire 'do or die' actie. Hij zette alles op alles en realiseerde een perfecte exit uit de combinatie Mandeveen/Duikersloot. Met een gedurfde manoeuvre wist hij zijn teamgenoot Fleerackers te passeren en daarmee de leiding in de race over te nemen. Het was een moment van pure klasse en lef, waarbij hij de concurrentie verraste en de overwinning naar zich toetrok.

Met een minimale voorsprong van slechts 0,065 seconden op de Spanjaard Xavi Artigas, die als tweede over de finish kwam, behaalde Buis zijn allereerste zege in deze nieuwe World Supersport 300 klasse. David Salvador uit Spanje completeerde het podium op de derde plaats. Een andere Nederlander, Kas Beekmans, eindigde op een verdienstelijke achtste positie. Deze overwinning markeert een belangrijke mijlpaal in de carrière van de jonge coureur en belooft veel voor de rest van het seizoen in deze dynamische motorsportcategorie.





