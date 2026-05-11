Jazzfestival zet in op jeugd en jongeren om toekomst van muziek veilig te stellen

Het Breda Jazz Festival zet dit jaar nadrukkelijk in op jeugd en jongeren om de toekomst van de muziek veilig te stellen. Schoolbands krijgen er een podium, er zijn educatieve projecten en er worden instrumenten ingezameld voor kinderen die er zelf geen kunnen betalen.

Het Breda Jazz Festival draait dit jaar niet alleen om vrolijke noten, maar ook om de toekomst van de muziek. Want achter de jazzklanken schuilt een groeiend probleem: steeds minder jongeren kiezen voor een instrument als trompet, trombone of saxofoon.

In Brabant luiden docenten, muzikanten en dirigenten daarom de noodklok: "Het wordt structureel alleen maar minder.

" "Het is echt zorgwekkend", zegt de Bredase dirigent Daan Bogers van het Nationaal Jeugd Orkest. Als je nu een trompettist, trombonist of saxofonist nodig hebt, kun je lang zoeken. Je vindt ze bijna niet meer. Bogers ziet het probleem dagelijks.

Waar vroeger jonge muzikanten via audities moesten knokken voor een plekje, zijn er nu gaten in de bezetting van big bands en orkesten. En dat is geen incident, maar een trend. Het is niet even een dipje, zegt hij. Het is stabiel slecht en wordt alleen maar minder





