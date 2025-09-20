Jaros klaar voor PSV-clash: 'Ik kom niet om een vriend te zien, maar om te winnen'

Ajax-doelman Vitezslav Jaros blikt vooruit op de cruciale wedstrijd tegen PSV in de Eredivisie. Hij bedankt John Heitinga voor zijn rol in zijn komst naar Ajax en deelt zijn ervaringen in de Champions League. Jaros beschrijft zijn band met Heitinga, zijn ervaringen bij Liverpool en zijn ambities voor de toekomst, waaronder zijn droom om in de Premier League te spelen. Hij kijkt uit naar de confrontatie met PSV-doelman Matej Kovar, zijn vriend.

Vitezslav Jaros volgde deze zomer trainer John Heitinga van Liverpool naar Amsterdam. De Tsjechische doelman is de nieuwe trainer van Ajax nog altijd dankbaar voor zijn steun. Jaros benadrukt de cruciale rol van Heitinga in zijn komst naar Ajax , waarbij hij het gevoel had dat het de juiste keuze was. Hij beschrijft Heitinga als een bijna speler-coach bij Liverpool, met een sterke band en een helpende hand voor de spelers.

Na zijn debuut in de Champions League, tegen Internazionale, bereidt Jaros zich voor op zijn eerste topper in de eredivisie, uit bij PSV. Hij kijkt uit naar de wedstrijd en beschrijft zijn passie voor grote wedstrijden. Vorig jaar won Ajax tweemaal overtuigend van PSV onder de Italiaanse coach Francesco Farioli, maar de situatie is nu onzekerder door de zoektocht van trainer Heitinga naar de juiste formatie. De keuze voor Jaros, met zijn 1,90 meter, als doelman lijkt echter vast te staan. De 24-jarige Tsjech, gehuurd van Liverpool, kent een goede start en heeft het vertrouwen van Heitinga als eerste doelman, voor ervaren Remko Pasveer en talentvolle Joeri Heerkens. Heitinga roemt Jaros om zijn voetballende kwaliteiten, waarbij hij werd gebruikt als extra veldspeler tijdens trainingen. Jaros zelf beschouwt het als een moderne vereiste voor keepers om goed te zijn met hun voeten, zeker bij Ajax. \Jaros werd op zestienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Liverpool, wat voor hem een droom was die uitkwam. Hij prijst de academie van Liverpool als een van de beste ter wereld, wat hem ook een Scouse-accent opleverde. Hij erkent dat de weg naar succes voor doelmannen in Engeland niet gemakkelijk is, met meerdere uitleenperiodes naar clubs zoals St. Patrick's, Stockport en Sturm Graz. Hij legt uit dat het normaal is dat keepers eerst ervaring opdoen in lagere competities om uiteindelijk door te breken. Vorig seizoen was hij de derde doelman bij Liverpool, achter Alisson Becker en Caoimhín Kelleher, en nu is hij de eerste keeper bij Ajax. Hij beschrijft een gezonde concurrentiestrijd en deelt zijn waardering voor Pasveer, Heerkens en Reverson. Met Heerkens, die dezelfde Tsjechische achtergrond deelt, heeft hij een speciale band, ze spreken af en toe Tsjechisch om hun eigen kleine wereldje te creëren. Daarnaast ontmoet hij in het Tsjechische nationale elftal PSV-doelman Matej Kovar. Jaros en Kovar kennen elkaar al jaren en zijn bevriend, ze zaten samen in de jeugdselecties. \De wedstrijd tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion staat gepland voor zondag en is te volgen via verschillende media. Jaros en Kovar, net als Heerkens, hopen in de voetsporen te treden van Petr Cech, de legendarische Tsjechische doelman. Cech, met zijn indrukwekkende carrière en Champions League-winst, is een inspiratiebron voor Jaros, die de Premier League als een 'heilige graal' beschouwt. Jaros beschrijft zijn enkele optreden in de Premier League als 'brilliant' en ziet het als een doel om zo vaak mogelijk in de Premier League te spelen. De Tsjechische doelman is vastberaden om zijn droom waar te maken





