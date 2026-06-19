Jari De Busser wordt nieuwe keeper van AZ na twee jaar bij Go Ahead Eagles

AZ heeft met Jari De Busser een ervaren Belgische doelman binnengehaald. De 26-jarige, die tweemaal Speler van het Jaar werd bij Go Ahead Eagles, tekent voor vijf jaar. Hij werd bekend als penaltykiller en speelde een cruciale rol in de Europese successen van de club.

De kogel is door de kerk: Jari De Busser mag zich officieel de nieuwe keeper van AZ noemen. De Alkmaarders nemen de 26-jarige Belg over van Go Ahead Eagles .

Dat meldt de club uit Deventer via de eigen kanalen. Na twee gedenkwaardige jaren in Deventer ondertekent De Busser een vijfjarig contract bij AZ. Met de Belgische doelman halen de Alkmaarders een serieuze concurrent in huis voor Rome-Jayden Owusu-Oduro. Met Jeroen Zoet en Hobie Verhulst staan er nog twee keepers onder contract bij AZ.

AZ raakte afgelopen seizoen overtuigd van de kwaliteiten van De Busser, die een reputatie heeft opgebouwd als penaltykiller. Ruim een jaar geleden loodste hij Go Ahead Eagles naar een historische eindzege in de KNVB Beker door uitgerekend AZ af te troeven. De Busser streek in 2024 als vrij onbekende doelman neer in Deventer. Hij kwam transfervrij over van SK Lommel en moest aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, achter Luca Plogmann.

Vanaf de winterstop keepte De Busser anderhalf jaar lang alles in Deventer. Vorig seizoen bleef De Busser belangrijk voor Go Ahead Eagles, met negen clean sheets. In Europa beleefde de club een absoluut hoogtepunt door de latere Europa League-winnaar Aston Villa te verslaan. De keeper uit Herentals werd onlangs uitgeroepen tot Speler van het Jaar in De Adelaarshorst





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