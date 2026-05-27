Jardi van der Lee reed fantastische etappe in de aanval

Jardi van der Lee reed een fantastische etappe in de aanval, maar won dan wel niet. Hij kon ploeggenoot Michael Valgren ook een beetje helpen onderweg. En dus gaven de twee elkaar kort na de finish een dikke knuffel.

De 17de etappe in de Giro d'Italia is een rit van 202 kilometer van Cassana d'Adda naar Andalo. Jardi van der Lee won dan wel niet, maar reed weer een fantastische etappe in de aanval.

Hij kon ploeggenoot Michael Valgren ook een beetje helpen onderweg. En dus gaven de twee elkaar kort na de finish een dikke knuffel. Jhonatan Narváez, de grote favoriet vandaag, wint nog wel het sprintje van de achtervolgers en wordt achter de ontsnapte Garofoli en De la Cruz negende. Jardi van der Lee wordt 14de op 2.00, Mick van Dijke 18de op 2.38.

Vorig jaar had Valgren goede hoop op een ritzege in de Tour. Hij vertelde na de finish in het flashinterview: 'Mensen denken dat ik snel ben, maar ik ben eigenlijk heel traag. Maar dit is mijn soort van aankomst en ik ben er tactisch aardig goed in. Onderweg heb ik wel gescholden, omdat niemand wilde rijden.

Ik had ook een tijd lang geen eten, omdat de auto's ver achter ons zaten en ik was bang dat ik zou instorten. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.

' En zo boekte de Deen op 34-jarige leeftijd toch nog een ritzege in een grote ronde. 'Ik miste dit op mijn cv. Ik denk dat ik het verdiende, al was mijn loopbaan al best goed. Blijkbaar ligt Italië me goed.

' Damiano Caruso wint het sprintje om plek drie. En bovendien zal de 38-jarige Siciliaan terugkeren in de top tien van het klassement. De weg is vlak en dan gaan ze Valgren echt niet meer inhalen. Leknessund probeert het nog wel, maar gaat voor de derde keer tweede worden!

Vlak voor de laatste afdaling wordt ingezet komen de achtervolgers er weer bij! Zes man kunnen nog winnen vandaag: Rubio, Valgren, Arrieta, Caruso, Vlasov en Leknessund! Het lukt hem toch! Igor Arrieta sluit aan bij Einer Rubio en Michael Valgren.

En ook Aleksandr Vlasov probeert nog aan te sluiten. Als Arrieta bijna aansluit, gaat Rubio nog een keer op de pedalen staan. Valgren breekt niet, maar Arrieta is wel weer wat verder weg. Igor Arrieta weet precies hoe je een rit in extremis moet winnen; denk maar aan die knotsgekke ontknoping van de etappe met Eulálio.

Ook nu is hij het die de oversteek probeert te maken. En hij komt dichtbij hoor! De vier achtervolgers kijken Valgren en Rubio in de rug, maar komen er niet bij. Het gat is 15 seconden, daar is een serieuze aanval voor nodig om de oversteek te maken.

De komende twee kilometer is het vals plat en dat is het terrein voor de sterke, maar zwaardere Valgren. Maar straks gaat dat over in zes procent stijging en dan zal Valgren moeten aanhaken bij lichtgewicht Rubio. Ook dat is een heerlijk element in deze finale! Rubio's laatste overwinning was trouwens in de Giro twee jaar geleden in Crans Montana.

Hij verdient de zege vandaag wel. Maar dat geldt ook voor Valgren, die wat een schitterende finale! Rubio zet Valgren zwaar onder druk als het wat steiler wordt, maar wil op de top graag dat de Deen overneemt. Maar die moet echt even op adem komen.

En in de achtergrond zien we de achtervolgers Leknessund, Caruso, Arrieta en Vlasov ook nog. Er wordt weer gepokerd bij de drie koplopers en zo kan Vlasov terugkeren. Maar dan gaan Rubio en Valgren er toch weer vandoor. De Deen - die jaren kampte met de gevolgen van een zware valpartij en zelfs een tijdje bij de opleidingsploeg van EF Education reed - oogt ijzersterk vandaag.

Het lijkt wel de slotronde van een WK! Althans, zoals het vroeger was zonder buitenaardse kampioenen. Overal zien we groepjes renners, die allemaal nog kans maken op de ritzege. Het is hollen en stilstaan.

Heerlijk! De beste kans op de winst is op dit moment voor het drietal Rubio, Arrieta en Valgren! Ze hebben 0.20 op Caruso, Vlasov, De la Cruz, Garofoli en Leknessund. Als het niet de dag van Narváez wordt, wordt het dan de dag van Rubio?

De Colombiaan, die al zo veel in de aanval was deze Giro, demarreert. En hij heeft een gat! Daar is de tegenaanval in de achtervolgende groep! Hij plaatst een tussensprint, maar slaagt er niet in om Ciccone, Mas en Van der Lee te lossen.

En dan houdt hij zijn benen toch stil. En dan gaat hij nog een keer! Er moet weer geklommen worden en dus zagen we net een aanval van Caruso en daarna van Rubio. Voor Mick van Dijke is dat de nekslag.

Hij moet lossen uit de kopgroep. De renners rijden langs het wonderschone Molvenomeer, met de Dolomieten op de achtergrond. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Terwijl het weer begint te regenen, loopt de voorsprong van de kopgroep nu toch wel snel terug.

De groep met Ciccone, Narváez én Van der Lee rijdt er nog maar een seconde of twintig achter. Echt grote beklimmingen zitten er niet in deze finale, maar de weg loopt wel voortdurend omhoog en omlaag. En dan zien we dat Arrieta het moeilijk heeft, maar hij keert wel terug. En ook De la Cruz én Mick van Dijke gaan zo terugkeren!

De achtervolgende groep met Narváez, Ciccone en Mas rijdt op een minuut en dat lijkt wel heel veel





