Japanse spelers voor WK 2026

Japan heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het zijn spelers als Itakura, Tomiyasu, Ueda, Watanabe, NEC's Ogawa, Kodai Sano, Kento Shiogai, Wataru Endo, Kaoru Mitoma en Yukinari Sugawara. Wataru Endo en Kaoru Mitoma zijn niet geselecteerd vanwege blessures.

Voor zowel Itakura als Tomiyasu is het een hele opluchting dat ze erbij zitten. Itakura miste bij Ajax veel wedstrijden vanwege blessures en werd tegen FC Utrecht gepasseerd.

Tomiyasu speelde voor het laatst op 11 april tegen Heracles Almelo. Tegen NAC Breda was hij geschorst en tegen PSV en FC Utrecht zat hij op de bank. Eredivisie-topscorer Ueda (25 goals) mag zich ook melden op het WK, net als zijn ploeggenoot Watanabe. NEC levert met Ogawa één speler af.

Kodai Sano blijft thuis. Kento Shiogai, die NEC afgelopen winter verliet voor VfL Wolfsburg, gaat wel mee. Datzelfde geldt voor oud-AZ'er Yukinari Sugawara (Werder Bremen) en oud-PSV'er Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt). Wataru Endo kwam door blessureleed in slechts acht Premier League-duels in actie voor Liverpool, maar heeft wel een oproep voor de nationale ploeg gekregen.

Kaoru Mitoma van Brighton & Hove Albion zit er niet bij. Manager Fabian Hürzeler zei vanwege de blessure van Mitoma dat hij niet zeker wist of het WK een haalbare kaart zou worden.





