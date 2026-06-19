Japanse keizer en keizerin planten kersenboom in Amsterdamse Bos

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben vrijdagmiddag een kersenboom geplant in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Het bezoek aan het park vormde het laatste officiële onderdeel van hun staatsbezoek aan Nederland.

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben vrijdagmiddag een kersenboom geplant in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos . De huidige kersenbomen zijn aan vervanging toe en met het planten van de nieuwe boom gaf het keizerspaar het startsein van de herplanting van de bomen in het park.

Na aankomst maakten Naruhito en Masako een wandeling door het Bloesempark. Ook stonden ze stil bij het Tsunami-monument, dat herinnert aan de slachtoffers en getroffenen van de aardbeving en tsunami die Japan op 11 maart 2011 teisterden. Na een korte toespraak van de burgemeester van Amstelveen gingen de keizer en keizerin ieder aan een kant van de boom staan. Ze kregen een schep aangereikt en schepten samen zorgvuldig aarde rond de boom.

Hun plantactie werd beloond met een warm applaus van de bezoekers van het Bloesempark. Het park werd in 2000 aangelegd ter gelegenheid van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan en is een geliefde plek voor de Japanse gemeenschap in en rond Amsterdam. Het park wordt tussen eind 2025 en het voorjaar van 2029 vernieuwd. Daarbij worden de bomen vervangen, de bodem verbeterd en de inrichting van het park aangepast.

Het bezoek aan het Bloesempark vormde het laatste officiële onderdeel van het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar aan Nederland. Naruhito en Masako blijven in Europa en reizen door naar België, waar ze op 23 juni beginnen aan een tweedaags staatsbezoek





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