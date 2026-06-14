Japanse bondscoach verwacht zware WK-opener tegen Nederland

Japanse bondscoach Hajime Moriyasu verwacht een zware WK-opener tegen het Nederlands elftal. Hij waarschuwt voor de kwaliteiten van Oranje en erkent tegelijkertijd dat het wegsturen van Liverpool-middenvelder Wataru Endo hem zwaar valt.

Japan se bondscoach Hajime Moriyasu verwacht een zware WK-opener tegen het Nederland s elftal. De keuzeheer waarschuwt voor de kwaliteiten van Oranje en erkent tegelijkertijd dat het wegsturen van Liverpool-middenvelder Wataru Endo hem zwaar valt.

Moriyasu benadrukte dat Japan als collectief moet opereren om een resultaat te kunnen boeken. De voorbereiding is volledig afgestemd op de speelwijze van de ploeg van Ronald Koeman. Japan moet ervoor zorgen dat Nederland zich niet comfortabel voelt, aldus Moriyasu. Ook als er tijdens de wedstrijd onverwachte situaties ontstaan, mogen de Japanse spelers niet uit hun spel raken.

De Japanse bondscoach verwacht een bijzonder spannende strijd in Groep D. Naast Nederland treft Japan ook Zweden en Tunesië. Moriyasu ziet geen uitgesproken favoriet voor groepswinst. Nederland beschikt over veel toptalenten, maar ook de andere landen hebben hun kwaliteiten. Tunesië heeft zich zonder tegendoelpunt geplaatst voor het WK en Zweden heeft eveneens topspelers in de selectie.

Het is lastig te voorspellen welke landen doorgaan. Moriyasu ging daarnaast in op het wegvallen van aanvoerder Wataru Endo. De middenvelder van Liverpool werd niet fit genoeg bevonden om deel te nemen aan het toernooi. De bondscoach erkent dat die beslissing hard aankwam.

Hij was erg teleurgesteld. Het spijt me dat ik hem, zijn familie en alle mensen die hem steunen pijn heb gedaan. Maar uiteindelijk moest ik een keuze maken in het belang van het team en van Japan





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