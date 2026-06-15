Japanners vinden oplossing om spelers aan de andere kant van het veld te bereiken

De Japanners hebben een innovatieve manier gevonden om spelers aan de andere kant van het veld te bereiken tijdens een wedstrijd. Tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal gebruikte bondscoach Moriyasu een groot tactiekbord langs de zijlijn om de tactiek aan te passen.

De Japanners hebben een oplossing gevonden om spelers aan de andere kant van het veld te bereiken tijdens een wedstrijd. Tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal gebruikte bondscoach Moriyasu een groot tactiekbord langs de zijlijn om de tactiek aan te passen.

De aandacht van de spelers op het veld werd gevraagd en zo nodig kon de tactiek worden aangepast. Moriyasu was blij met de steun van het publiek, maar ging niet in op zijn tactische vondst tijdens het persmoment na de wedstrijd. De Japanners werden erg ver teruggedrongen door Oranje, maar de fans gaven hun spelers de kracht om terug in de wedstrijd te komen





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Japanners Tactiekbord Moriyasu Nederlands Elftal Sport

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