Japanners riepen spelersgroep bijeen in aanloop naar WK

De ervaren Japanners hebben de spelersgroep bijeengeroepen in aanloop naar de openingswedstrijd tegen het Nederlands elftal. Ze wilden de passie van de jonge spelers voelen en zich laten inspireren door hun enthousiasme.

In aanloop naar de openingswedstrijd tegen het Nederland s elftal riepen de ervaren Japan ners de spelersgroep bijeen. Ik wist wel dat dit een speciaal toernooi is, maar nu snap ik pas echt wat het betekent, blikte Goto in Japan se media terug op de meeting.

Hij zag Japan al wel bezig sinds het WK van 2010 en kon niet wachten om ooit eens voor de nadat aanvoerder Wataru Endo het trainingskamp moest verlaten met een blessure, riep de nieuwe aanvoerder, Ko Itakura, de groep bijeen. Ook spelers als Maya Yoshida en Yuto Nagatomo, die opgaat voor zijn vijfde WK, kwamen aan het woord. Ik kon de passie die zij hebben voor dit toernooi voelen, vertelde Goto.

Maar ik voel ook dat ik niet voor ze onder doe. Ik voel dat ook. Ik kan niet wachten om dat te laten zien. Met name de woorden van Nagatomo waren blijven hangen.

Yuto zei dat onze situatie vergelijkbaar is met het WK van 2014, in Brazilië. Toen waren de Japanners, onder leiding van spelers als Nagatomo, Keisuke Honda en Shinji Kagawa, voornemens om het WK te winnen. Na drie wedstrijden en één punt strandde de ploeg toen al in de groepsfase. Maar we hadden toen ook sterke landen verslagen in aanloop naar het toernooi en we werden beschouwd als één van de beste teams ter wereld.

Dat leidde af en daardoor eindigden we met dat resultaat, legde Goto de vergelijking van de oude leermeester uit. Maar Yuto zei dat het dit keer anders zal zijn. Als jonge spelers moeten wij gewoon daarin geloven en zijn voetsporen volgen. We willen van dichtbij kijken hoe de ouderen het gaan doen en gaan ons best doen om onze jeugdigheid in te zetten





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