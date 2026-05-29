Japanese Feyenoord-spelers reflecteren op teleurstellend seizoen zonder titel

Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe geven hun visie op het afgelopen seizoen, waarin Feyenoord wel de Champions League kwalificeerde maar de Eredivisie-titel gemist werd. Ueda werd topscorer maar vindt het teamresultaat teleurstellend. Beide spelers uiten hun liefde voor Nederland.

Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe hadden afgelopen seizoen dolgraag de landstitel willen pakken met Feyenoord . Dat laten de twee spelers weten in een interview met.

De Rotterdammers eindigden op de tweede plaats in de Eredivisie met een achterstand van negentien punten op landskampioen PSV. Met 25 doelpunten wist Ueda zich te kronen tot topscorer van de Eredivisie.

"Ik ben blij dat ik topscorer ben geworden, maar dat het team geen kampioen is geworden, dat vind ik echt jammer", zegt de spits van Feyenoord. "Ik had zelf ook een mindere periode in het midden van het seizoen. Er zijn dus nog verbeterpunten.

" Watanabe sluit zich aan bij de woorden van zijn landgenoot. "We hebben het kampioenschap niet bereikt en ik had zelf ook meer kunnen doen", aldus de verdediger. "Maar de kwalificatie voor de Champions League is wel een positief punt. Over het geheel was het geen bevredigend seizoen.

" Het Japanse duo voelt zich inmiddels helemaal thuis in Nederland. "De tijd in de Nederlandse competitie is voor mij een heel gelukkige tijd. Zelfs als ik ooit naar Japan terugga, denk ik dat ik Nederland zal missen", vertelt Ueda, waarna Watanabe aan het woord komt.

"Ik mis mijn familie en vrienden, maar Nederland is het prettigste land in Europa.





