Japan-aanvaller Koki Ogawa: 'We kunnen wereldkampioen worden'

Koki Ogawa, aanvaller van Japan, is ervan overtuigd dat zijn land de kwaliteiten heeft om wereldkampioen te worden. Hij kijkt verder dan alleen de groepsfase en denkt dat Japan een kans heeft om wereldkampioen te worden. Hij verwijst naar de prestaties van Japan tegen Brazilië, Duitsland, Spanje en Engeland als bewijs van zijn vertrouwen.

NEC-aanvaller Koki Ogawa is ervan overtuigd dat Japan de kwaliteiten heeft om wereldkampioen te worden. Dat vertelt de 28-jarige spits in een interview met 'Het is heel speciaal om tegen Nederland te spelen', begint Ogawa over de loting van Japan , dat verder in de poulefase gekoppeld is aan Tunesië en Zweden.

'Na de loting had ik meteen zin in die wedstrijd. Het is een mooie kans voor ons.

', zegt Ogawa. Met Ogawa, Tsuyoshi Watanabe, Ayase Ueda, Takehiro Tomiyasu en Ko Itakura zitten er meerdere Eredivisie-spelers in de WK-selectie van Japan.

'Maar er zullen ook Eredivisie-spelers in de Nederlandse selectie zitten. Een mooi moment om ons met hen te meten', zegt Ogawa.

'Nederland heeft ook echt een goed team, hoor, maar we maken een kans. Ik denk dat wij de groep kunnen winnen. Stel je voor dat ik scoor tegen Nederland... Dan word ik beroemd, haha.

', zegt Ogawa. Ogawa kijkt echter al verder dan alleen de groepsfase.

'Ik denk echt dat we een kans maken om wereldkampioen te worden', stelt de aanvaller van Japan. 'De vorige twee toernooien was dat geloof er niet. Niemand dacht aan het winnen van het WK. Nu hebben we echt veel kwaliteit.

Natuurlijk wordt het enorm lastig en zijn er veel andere goede landen, maar we gaan in ieder geval proberen om wereldkampioen te worden. We hebben de afgelopen jaren Brazilië, Duitsland, Spanje en Engeland verslagen, dat zegt iets. Het is niet onmogelijk. Japan kan enorm gaan verrassen.

', zegt Ogawa.

Koki Ogawa: "Die eerste goal tegen Australië"Koki Ogawa, een spits van FC Tokyo, kijkt terug op zijn WK-droom die begon in 2006 tijdens de eindronde in Duitsland. Hij kijkt nog steeds naar dat toernooi waarin zijn land Australië, Kroatië en Brazilië trof. Toen hij acht was, wist hij dat hij ooit op dat podium zou staan. Toen hij wat ouder was en aan zijn voetbalcarrière begon, wist hij dat de weg naar een WK zwaar zou zijn. Toch ging het hem aanvankelijk voor de wind. Als talent van Jubilo Iwata en jeugdinternational van Japan timmerde hij aan de weg. Hij was de vaste spits in een elftal met Ritsu Doan, Ko Itakura, Yuta Nakayama en Takehiro Tomiyasu. De ploeg maakte zich op voor het WK Onder-20 in 2017, een toernooi waar traditiegetrouw veel scouts op afkomen. "Dit was een prachtige kans voor mij en de ploeg", vertelt Ogawa. "Dat WK biedt serieuze kansen om naar Europa te gaan. Ik wist: als ik nu goed speel, kan het snel gaan."

