Jans neemt afscheid als trainer van FC Utrecht

De 67-jarige oud-trainer heeft zijn eerste weken als pensionado achter de rug. Hij nam onlangs afscheid als trainer van FC Utrecht en heeft de meeste Eredivisiezeges op zak.

De 67-jarige oud-trainer heeft zijn eerste weken als pensionado achter de rug. Hij nam onlangs afscheid als trainer van FC Utrecht en heeft de meeste Eredivisie zeges op zak.

Hij was actief als hoofdtrainer in de Eredivisie bij FC Groningen, SC Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht van 2002 tot en met 2026. Hij kende ook twee periodes in het buitenland bij Standard Luik en FC Cincinnati. Hoewel deze periodes niet fantastisch te noemen zijn, heeft hij geen spijt. Hij zou het allebei weer overdoen.

De buitenlandse periodes gingen niet fantastisch bij de trainer, maar dat was om uiteenlopende redenen. Hij had bij Standard geen invloed op de selectie en bij FC Cincinnati was er een racisme-rel. Hij heeft een geweldige loopbaan gehad als trainer en hij zou het niet erg vinden om te fungeren als adviseur voor zijn collega's. Hij sluit niet uit dat hij nooit meer terugkeert, maar de kans is groot dat zijn laatste wedstrijd gespeeld is





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