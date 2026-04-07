Janine Abbring keert terug als presentator van de laatste editie van Zomergasten

Janine Abbring zal de laatste reeks van Zomergasten presenteren, nadat het programma stopt in 2026. Ze was eerder presentator van 2017 tot 2022. De aankomende editie begint op 26 juli en is te zien op NPO 2.

Janine Abbring keert terug als presentator van het VPRO -programma Zomergasten . Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in de uitzending van LUBACH , waar zij eindredacteur is. Abbring zal de laatste editie van het programma presenteren, aangezien er eind vorig jaar werd aangekondigd dat Zomergasten na 2026 stopt. Abbring was al eerder de presentator van het interviewprogramma, namelijk van 2017 tot 2022. Daarmee behoort ze tot de presentatoren die het programma het langst hebben gepresenteerd.

De journalist en programmamaker heeft aangegeven dat ze het programma heeft gemist. Ze drukt zich in een persbericht van de omroep VPRO als volgt uit: 'Dat je je met zo'n sterke redactie helemaal mag onderdompelen in de werelden van interessante mensen - dat vind je nergens anders.'\De reden voor het stoppen van Zomergasten is, volgens eerdere berichten, de bezuinigingen bij de VPRO. Zomergasten staat bekend om het uitnodigen van bekende gasten voor een diepte-interview, waarbij gebruik wordt gemaakt van relevante tv- en filmfragmenten. Deze fragmenten spelen volgens Abbring een cruciale rol. 'Soms zie je een gast naar een scène kijken en dan verandert er iets in diens houding. Dan gebeurt er iets wat je met een vraag niet altijd zo makkelijk voor elkaar krijgt; het haalt even de controle weg, het breekt de muurtjes af die mensen soms om zich heen hebben gebouwd. Zo komt er ruimte voor iets echts. Het doet wel een beetje pijn dat we de magie van die formule na deze zomer niet meer terugzien.' De essentie van Zomergasten ligt in het creëren van een open gesprek, waarin gasten reflecteren op de fragmenten en hun eigen ervaringen delen. Door de fragmenten ontstaat er een diepere laag in de gesprekken, waarbij de gasten op een authentieke manier naar voren komen. Dit heeft door de jaren heen veel kijkers weten te boeien.\Zomergasten heeft een lange geschiedenis, met de start in 1988. Het programma is een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse televisiecultuur en heeft vele memorabele interviews opgeleverd. De aankomende reeks, de laatste editie, begint op 26 juli en is tot en met 30 augustus elke zondagavond te zien op NPO 2. Fans van het programma kunnen zich dus nog eenmaal verheugen op een reeks inspirerende gesprekken, gevoerd door Janine Abbring. De terugkeer van Abbring als presentator belooft een waardig afscheid van dit iconische programma. Het is een kans om de magie van Zomergasten nog eenmaal te ervaren en te genieten van de diepgaande gesprekken die de kern van het programma vormen. Het einde van Zomergasten markeert een einde van een tijdperk voor de VPRO, maar tegelijkertijd een moment om terug te kijken op de vele waardevolle interviews die door de jaren heen zijn gevoerd. Het programma heeft veel betekend voor de Nederlandse televisiewereld, en het zal ongetwijfeld gemist worden door zowel de presentatoren als de kijkers





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musical 'Moulin Rouge!' stopt in 2026De musical 'Moulin Rouge!' met onder anderen Carlo Boszhard stopt op 2 augustus 2026 in Utrecht. De voorstelling trok meer dan 650.000 bezoekers en won vijf Musical Awards.

AD weet het zeker: 'Hij keert terug in selectie Nederlands elftal, let maar op!'Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad denkt dat Marten de Roon terug zal keren in de selectie van het Nederlands elftal. De ervaren controleur komt volgens hem in beeld nu Jerdy Schouten het WK aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Zonnig en warmer lenteweer in aantocht, pas op voor de zon!Deze week veel zon en oplopende temperaturen, maar wees bedacht op de zonkracht en smeer je in. Na een tijdelijke weersomslag in het midden van de week, keert het mooie weer terug in het weekend.

Bosnische ballenjongen steelt penaltybriefje Donnarumma: 'Heb ik snel verstopt'Een veertienjarige Bosniër is een absolute held na de gewonnen penaltyserie tegen Italië. Vorige week wist Bosnië zich te plaatsen voor het WK 2026, waardoor Italië het derde WK op rij misloopt. Aan die uitschakeling ging een frappant moment met de ballenjongen vooraf.

Achillespeesblessure zet Agyemang buitenspel, WK-deelname onzekerAgyemang, spits van Derby County, heeft een ernstige achillespeesblessure opgelopen en mist de rest van het seizoen. Zijn deelname aan het WK 2026 is onzeker. Vorig jaar was hij concurrent van Pepi in de Gold Cup. De Verenigde Staten bereiden zich voor op het WK 2026.

Champions League nadert climax: dit is het programma van de kwartfinalesDe kwartfinales van de Champions League staan voor de deur. Bekijk hier het volledige programma met alle affiches en speeldata in april 2026.

