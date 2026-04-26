Janieck Devy blikt terug op het succes van 'Pluk van de Petteflet' en fantaseert over een vervolg

Janieck van de Polder, de hoofdrolspeler van de iconische familiefilm 'Pluk van de Petteflet', blikt in RTL Boulevard terug op het grote succes van de film en deelt zijn ideeën over een mogelijk vervolg of een speciale editie.

De film 'Pluk van de Petteflet', gebaseerd op het geliefde boek van Annie M.G. Schmidt , verscheen in 2004 in de Nederlandse bioscopen en veroverde direct de harten van jong en oud.

In de populaire rubriek Golden Oldies van RTL Boulevard blikt Janieck Devy, beter bekend als Janieck van de Polder, terug op de overweldigende populariteit van de film en de impact die deze op zijn leven heeft gehad. De film groeide uit tot een enorm succes, een ware culturele mijlpaal, en werd bekroond met zowel een Gouden als een Platina Film, wat de uitzonderlijke prestatie en het brede publiek onderstreept.

Janieck, nu 31 jaar oud, herinnert zich levendig de première en de bijzondere aanwezigheid van koningin Beatrix.

'Voor een 10-jarige was dit enorm', vertelt hij met een glimlach, en benadrukt daarmee de onvergetelijke ervaring die het voor hem was. Het succes van 'Pluk van de Petteflet' wakkerde zijn ambitie aan en deed hem dromen van een vervolg, gebaseerd op het tweede boek in de serie. Echter, hij erkent ook de uitdagingen die een vervolg met zich mee zou brengen.

'Het is zo'n klassieke film, een spin-off zou een beetje gek zijn. Zeker met mij', legt hij uit, en toont daarmee zijn respect voor de originaliteit en de status van de film. Hij beseft dat het moeilijk zou zijn om de magie van het origineel te evenaren en dat een vervolg mogelijk niet aan de verwachtingen zou voldoen. Inmiddels is Janieck zelf vader geworden van twee kinderen en heeft hij een ander perspectief op de film.

Zijn vierjarige dochter heeft 'Pluk van de Petteflet' bekeken, maar was nog niet volledig onder de indruk.

'Ze vond er nog niet zo veel aan', lacht hij, wat aantoont dat de film wellicht meer aanspreekt bij een iets ouder publiek. Desondanks kijkt hij met veel plezier terug op de tijd dat hij de rol van Pluk vertolkte.

'Ik vind het leuk om het allemaal op te rakelen hoe het was', zegt hij, en benadrukt daarmee de positieve herinneringen die hij aan de film heeft. Hoewel hij een comeback in een directe vervolgfilm niet uitsluit, is hij realistisch over de mogelijkheden.

'Wie weet kunnen we een keer een special doen', suggereert hij, en laat daarmee de deur open voor andere vormen van betrokkenheid bij de franchise. Hij heeft nog volop ideeën, waaronder een humoristische parodie op het verhaal.

'Dat Pluk zich ineens bezighoudt met wegenbelasting en benzineprijzen', grapt hij, en toont daarmee zijn creativiteit en zijn vermogen om het verhaal op een moderne manier te interpreteren. Hij voegt eraan toe: 'Als iemand het wil maken…'. De wens om het verhaal opnieuw te beleven, leeft duidelijk bij zowel Janieck als bij andere betrokkenen.

Anne-Mieke Ruyten en Alfred van den Heuvel, die ook bij de originele film betrokken waren, uiten hun hoop op een terugkeer, en benadrukken dat kinderen er zeker geen bezwaar tegen zouden hebben. De populariteit van de muziek uit 'Pluk van de Petteflet' is nog steeds groot, met meer dan 900 miljoen streams op Spotify, wat de blijvende culturele impact van de film aantoont.

Het succes van de film en de muziek getuigen van de tijdloze aantrekkingskracht van het verhaal van Annie M.G. Schmidt en de kwaliteit van de productie. Janieck Devy's reflecties op zijn rol in 'Pluk van de Petteflet' bieden een uniek inzicht in de ervaringen van een kindacteur die deel uitmaakte van een cultureel fenomeen. Zijn herinneringen aan de première, de reacties van het publiek en de impact van de film op zijn persoonlijke leven zijn ontroerend en inspirerend.

De suggestie van een speciale editie of een parodie op het verhaal toont zijn creativiteit en zijn wens om het verhaal van Pluk van de Petteflet opnieuw tot leven te brengen. Het interview in RTL Boulevard biedt een boeiende kijk op de wereld van 'Pluk van de Petteflet' en de mensen die erbij betrokken waren. Het is een eerbetoon aan een film die een speciale plaats heeft veroverd in het hart van vele Nederlanders en die nog steeds generaties inspireert.

De blijvende populariteit van de film en de muziek bewijzen dat 'Pluk van de Petteflet' een tijdloze klassieker is die nog lang zal worden gekoesterd





