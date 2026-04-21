Jan Vertonghen bouwt aan bestuurlijke toekomst bij Belgische voetbalbond

Recordinternational Jan Vertonghen vervolgt zijn stage bij de KBVB en onderzoekt een mogelijke rol in de staf tijdens het WK 2026 na een succesvolle eerste periode in Tubeke.

Jan Vertonghen , de 38-jarige voormalige verdediger en recordhouder met 157 interlands achter zijn naam, zet zijn eerste stappen in de voetbalwereld buiten de krijtlijnen. Hij volgt momenteel het prestigieuze traject Master for International Players, een opleiding die is ontworpen om oud-profvoetballers klaar te stomen voor managementfuncties in de sport. De afgelopen maanden liep de ex-Rode Duivel stage in Tubeke, het kloppende hart van de Belgische nationale voetbalbond.

Onder de vleugels van technisch directeur Vincent Mannaert kreeg Vertonghen een unieke blik in de keuken van de organisatie. Hij verdiepte zich in complexe processen zoals strategisch beleid, de operationele organisatie van het nationale elftal en de besluitvorming op hoog niveau. De samenwerking beviel beide partijen zo goed dat er na afloop van zijn oorspronkelijke stageperiode eind maart al snel een akkoord werd bereikt over een verlenging van het traject. De intentie is dat Vertonghen zich de komende periode nog verder bekwaamt in de verschillende facetten van de voetbalbond. Er wordt binnen de wandelgangen van het nationaal centrum momenteel uitgebreid gesproken over een mogelijke bijdrage van de verdediger tijdens het komende wereldkampioenschap. Hoewel zijn exacte rol voor dat toernooi nog niet in beton gegoten is, is het duidelijk dat de bond de ervaring en de visie van een icoon als Vertonghen graag wil benutten. De speler, die tussen 2014 en 2024 deelnam aan zes grote eindtoernooien en in totaal vijftien WK-duels afwerkte, heeft zelf aangegeven dat het idee om deel uit te maken van de delegatie in Noord-Amerika absoluut kriebelt. Toch houdt hij ook een slag om de arm, aangezien hij de nodige praktische en logistieke bezwaren ziet die gepaard gaan met zo een intensieve rol op het mondiale podium. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de verdere invulling van zijn traject en de uiteindelijke beslissing omtrent het WK 2026. België kijkt alvast vooruit naar de groepsfase, waarin ze het zullen opnemen tegen tegenstanders als Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Vertonghen, die jarenlang een vaste waarde was in de verdediging en nog altijd geliefd is bij de achterban, fungeert in zijn nieuwe rol als een brug tussen het verleden en de toekomst van de Belgische nationale ploeg. De bond hoopt met zijn integratie in het management de expertise van de gouden generatie te behouden voor de sportieve hervormingen die momenteel worden doorgevoerd. Of hij nu in een adviserende, technische of ondersteunende rol zal fungeren, de betrokkenheid van Vertonghen bij de Rode Duivels lijkt voorlopig nog lang niet voorbij, zelfs niet nu zijn actieve loopbaan op het veld tot een einde is gekomen





Jan Vertonghen KBVB WK 2026 Voetbalmanagement Rode Duivels

