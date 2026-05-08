Jan Streuer blijft FC Twente trouw als senior scout na vertrek als technisch directeur

Jan Streuer, die zijn rol als technisch directeur bij FC Twente beëindigt, blijft de club trouw als senior scout. De ervaren bestuurder wordt geëerd voor zijn jarenlange inzet en gaat zich voortaan richten op de eindscouting van spelers. FC Twente ziet zijn blijvende betrokkenheid als een zegen voor de toekomst van de club.

Jan Streuer blijft onmisbaar voor FC Twente, ook na zijn vertrek als technisch directeur . De 75-jarige bestuurder, die in 2020 terugkeerde bij de club waar hij ooit zijn spelerscarrière begon, gaat zich voortaan richten op de eindscouting van spelers.

FC Twente eert hem zondag voorafgaand aan het thuisduel tegen Sparta Rotterdam voor zijn jarenlange inzet. Volgens algemeen directeur Dominique Scholten heeft Streuer een cruciale rol gespeeld in de opwaartse trend van de club. Na dit seizoen stopt Streuer als technisch directeur, maar hij blijft verbonden aan FC Twente in de rol van senior scout.

Hij zal zich met name bezighouden met de afronding van de scouting van nieuwe spelers, een taak die perfect aansluit bij zijn jarenlange ervaring in het voetbal. Streuer was eerder al eens tijdelijk teruggetreden als technisch directeur om zijn opvolger Arnold Bruggink te begeleiden, maar keerde terug toen Bruggink vertrok. Nu volgt Erik ten Hag hem op, maar Streuer blijft beschikbaar voor zijn expertise.

Scholten benadrukt dat Streuer een belangrijke pijler is geweest voor de club en dat zijn kennis en ervaring onmisbaar zijn. Streuer zelf lijkt er geen genoeg van te kunnen krijgen en blijft graag betrokken bij FC Twente. Zijn overgang naar de rol van senior scout is een logische stap, waarbij hij zijn kennis kan inzetten voor de toekomst van de club.

FC Twente hoopt dat Streuer nog jarenlang zijn waardevolle bijdrage zal leveren, nu in een andere functie maar met dezelfde passie en toewijding. De club ziet zijn blijvende betrokkenheid als een zegen en een teken van zijn onverminderde liefde voor de Tukkers. Met Streuer in de rol van senior scout kan FC Twente rekenen op een ervaren en betrouwbare adviseur die de club naar nieuwe hoogtes kan helpen brengen.

Zijn kennis van de voetbalwereld en zijn netwerk zullen ongetwijfeld van grote waarde zijn bij het vinden van nieuwe talenten en het versterken van het team. Streuer heeft bewezen een belangrijke speler te zijn in het succes van FC Twente en zijn nieuwe rol belooft net zo waardevol te zijn. De fans mogen zich verheugen op een voortgezette samenwerking met een van de meest ervaren en gewaardeerde figuren in de geschiedenis van de club.

Streuer heeft een diepe band met FC Twente en zijn blijvende betrokkenheid is een bewijs van zijn toewijding en liefde voor de club. Met zijn nieuwe rol als senior scout kan hij zijn kennis en ervaring blijven inzetten voor het welzijn en de groei van FC Twente. De club kijkt uit naar de toekomst met Streuer aan boord en verwacht dat hij nog veel waardevolle bijdragen zal leveren aan de successen van de Tukkers





