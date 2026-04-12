Jan Plug scoort eerste doelpunt in betaald voetbal voor FC Dordrecht tegen ADO Den Haag

Jan Plug, gehuurd van Feyenoord, maakte zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal voor FC Dordrecht tegen ADO Den Haag. De verdediger werkte de bal met de binnenkant van zijn voet in de hoek en zorgde voor de enige goal van de wedstrijd.

Jan Plug is dolgelukkig met zijn aller eerste doelpunt ooit in het betaald voetbal . Zondag, in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, was hij de maker van het enige doelpunt, waardoor de eindstand 1-0 werd. De van Feyenoord gehuurde speler maakte begin februari de overstap naar FC Dordrecht. 'Ik ben verdediger, dus ik ben niet primair bezig met scoren, maar de bal zat er al een paar keer dichtbij', vertelt een trotse Plug voor de camera, duidelijk in zijn element.

'Ik vind het gewoon fantastisch om te scoren, want dat gebeurt niet zo vaak. Als ik dan toch scoor, maakt dat me altijd blij, dus ik ben ontzettend gelukkig dat het vandaag is gelukt.' 'Ik mik hem zo in het hoekje', aldus de enthousiaste doelpuntenmaker. Plug werkte de bal beheerst met zijn binnenkant van de voet in de hoek. “Dat zegt de trainer, Dirk Kuyt, altijd tegen de aanvallers, en dan luister ik wel eens mee. Hij zegt dan: 'Met de binnenkant afwerken'. Dat heb ik gedaan en het helpt blijkbaar. Gecontroleerd in de hoek”, lacht Plug. De Feyenoord-huurling maakte op 2 februari de overstap naar Dordrecht. Op 3 februari stond hij al de volle negentig minuten op het veld tegen Helmond Sport, een wedstrijd die Dordrecht met 3-0 won. Sindsdien heeft Plug geen enkele wedstrijd meer gemist en heeft hij zich ontpopt tot een vaste waarde in het elftal. Zijn sterke prestaties, gekoppeld aan zijn defensieve kwaliteiten, hebben hem snel populair gemaakt bij de supporters. Zijn coach, Dirk Kuyt, toont zich eveneens zeer tevreden over de ontwikkeling van de jonge verdediger. Kuyt benadrukt de professionaliteit en inzet die Plug toont op en buiten het veld. De positieve invloed van Kuyt is duidelijk zichtbaar in de manier waarop Plug speelt, waarbij hij niet alleen verdedigend zijn mannetje staat, maar ook steeds meer durft te ondernemen in de aanval, zoals de goal tegen ADO Den Haag bewijst. De clubleiding van FC Dordrecht is ook zeer te spreken over de bijdrage van Plug. Zijn komst heeft de verdediging van het team aanzienlijk versterkt, en zijn toewijding en mentaliteit passen perfect binnen de teamcultuur. De technische staf benadrukt dat Plug een waardevolle aanwinst is voor de club, niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, maar ook vanwege zijn positieve instelling en bereidheid om te leren en te groeien. De goal tegen ADO Den Haag was een hoogtepunt in de nog jonge carrière van Plug, maar het is zeker niet zijn enige verdienste. Zijn consistente prestaties en zijn toewijding aan het team hebben hem tot een belangrijke speler gemaakt voor FC Dordrecht. Fans en medespelers waarderen zijn inzet en vastberadenheid, en kijken vol verwachting uit naar wat de toekomst voor deze talentvolle verdediger in petto heeft. De impact van Plug reikt verder dan alleen zijn prestaties op het veld. Hij is een voorbeeld voor andere jonge spelers in de selectie, en zijn positieve instelling werkt aanstekelijk. De club investeert in jeugdopleiding en het aantrekken van jonge talenten, en Plug’s succes is een duidelijke bevestiging van de effectiviteit van deze strategie. Hij laat zien dat hard werken, discipline en de juiste mentaliteit kunnen leiden tot succes, zelfs voor een verdediger. Het doelpunt tegen ADO Den Haag zal ongetwijfeld een bijzondere plek innemen in zijn herinnering, maar het is slechts een begin. Plug heeft nog veel te bewijzen en FC Dordrecht zal hem ongetwijfeld de kans geven om te groeien en zijn potentieel volledig te benutten. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Jan Plug en FC Dordrecht. De club en de supporters kijken uit naar nog vele mooie momenten, doelpunten en successen van deze veelbelovende verdediger. De vreugde van het doelpunt, de steun van de supporters en de begeleiding van Dirk Kuyt vormen een stevige basis voor zijn verdere ontwikkeling en succes. De club hoopt dat hij nog vele doelpunten gaat maken voor FC Dordrecht





