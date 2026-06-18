Jan Paul van Hecke wordt speler van Tottenham Hotspur

Jan Paul van Hecke is nu officieel speler van Tottenham Hotspur. De Oranje-internationale verdediger komt over van Brighton & Hove Albion en heeft een meerjarig contract getekend in Noord-Londen.

Jan Paul van Hecke is nu officieel speler van Tottenham Hotspur . De Oranje-internationale verdediger komt over van Brighton & Hove Albion en heeft een meerjarig contract getekend in Noord-Londen.

Hij wordt ploeggenoot van onder anderen Micky van de Ven en Xavi Simons. Sportief directeur Johan Lange noemt de komst van Van Hecke een belangrijke versterking. Ook trainer Roberto De Zerbi is enthousiast over de komst van de 26-jarige Van Hecke, die doorbrak bij NAC Breda en uitgroeide tot een vaste waarde bij Brighton. Daar werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar en groeide hij uit tot een van de meest gewaardeerde verdedigers van de Premier League.

Van Hecke debuteerde in 2024 voor het Nederlands elftal en staat inmiddels op dertien interlands. Hij is momenteel met Oranje actief op het WK, waar hij samen met Virgil van Dijk het hart van de defensie vormt. Tegen Japan (2-2) maakte de verdediger opnieuw een sterke indruk. Hij kijkt ook uit naar een hereniging met trainer De Zerbi, met wie hij eerder samenwerkte bij Brighton.

"Ik heb al een sterke band met de trainer en kijk ernaar uit om opnieuw met hem te werken. Ook Micky van de Ven heeft me veel goede dingen verteld over de club. Ik kan niet wachten om te beginnen.

" Van Hecke beschikt over kwaliteit, karakter en professionaliteit en past perfect binnen de plannen van Tottenham voor de toekomst. Hij is comfortabel aan de bal, speelt met persoonlijkheid en beschikt over eigenschappen die belangrijk zijn voor de manier waarop Tottenham wil voetballen. Daarnaast is hij een leider die zich elke dag wil blijven ontwikkelen. De verdediger wordt betaald voor ruim zestig miljoen euro door Tottenham, wat een belangrijke investering is voor de club





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