Jan Paul van Hecke en vriendin verwelkomen tweeling, drukke zomer in zicht met WK

Jan Paul van Hecke maakt samen met zijn vriendin Sofie bekend dat ze ouders worden van een tweeling. De Oranje-verdediger, die zich momenteel voorbereidt op het Wereldkampioenschap, heeft een drukke zomer voor de boeg.

Jan Paul van Hecke en zijn vriendin Sofie verwelkomen een tweeling. Het stel kondigde het nieuswaardige gebeurtenis zondag aan via Instagram. De tienvoudig Oranje -international maakt op deze manier bekend dat hij en zijn vriendin ouders zullen worden van twee kinderen tegelijk.

Deze aankondiging komt in hetzelfde weekend dat het Nederlands elftal bijeenkomt voor een training en voorbereiding op hetWereldkampioenschap in Amerika. Voor de verdediger van Brighton & Hove Albion wordt het een drukke zomer. Hij meldde zich dit weekend aan in Zeist voor de selectiebijeenkomst en zal binnenkort met het Nederlands elftal vertrekken naar de Verenigde Staten. Van Hecke zal waarschijnlijk veel contact hebben met zijn vriendin, die zwanger is van de tweeling.

Het nieuws deelt het stel met een foto op Instagram waarop ze geposeerd staan op het strand. Bij de foto staat de tekst: Een droom die uitkomt, keer twee. Dankbaar om een tweeling onderweg te hebben. Onder anderen Micky van de Ven en Bart Verbruggen reageerden met een hartje op de post.

Van Hecke heeft tot nuur tien interlands voor het Nederlands elftal gespeeld en is nog nooit geselecteerd voor een eindtoernooi. Ook op het Europees Kampioenschap van 2024 maakte hij geen deel uit van de selectie. Desondanks kende hij een uitstekend seizoen met Brighton & Hove Albion, dat in de Premier League eindigde als achtste





