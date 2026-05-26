Jan Boskamp heeft vertrouwen in Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord

Jan Boskamp spreekt over de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Hij verwacht dat Rigaux iemand binnenhaalt die niet bang is om moeilijke beslissingen te nemen en die een duidelijke rol zal spelen richting trainer Robin van Persie.

Jan Boskamp heeft vertrouwen in de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord . Hij spreekt over de Belg die overkomt van Club Brugge .

Volgens Boskamp haalt Feyenoord iemand binnen die zijn sporen in België al ruimschoots heeft verdiend. Hij volgt het Belgische voetbal nog altijd op de voet en kent de achtergrond van Rigaux goed. Hij vertelt dat hij alles doorlopen heeft, van jeugdtrainer tot technisch directeur. De laatste jaren heeft hij echt indruk gemaakt.

Volgens Boskamp speelde Rigaux een belangrijke rol bij meerdere succesvolle transfers van Club Brugge. Hij hoort alleen maar positieve verhalen over wat hij daar heeft gedaan. Boskamp verwacht bovendien dat Feyenoord iemand binnenhaalt die niet bang is om moeilijke beslissingen te nemen. Wat hij van mensen hoor die hem goed kennen: hij zegt wat hij denkt.

Dat is belangrijk. Dat je niet overal in meegaat, maar keuzes maakt die goed zijn voor de club. Ook richting trainer Robin van Persie verwacht Boskamp een duidelijke rol van de nieuwe technisch directeur. Hij durft de waarheid wel te vertellen.

Met het oog op de transferzomer ziet Boskamp nog genoeg werk voor Feyenoord. Vooral op keepersgebied en in de breedte van de selectie moeten volgens hem keuzes worden gemaakt. Tegelijkertijd hoopt hij dat de club jonge spelers kansen blijft geven. Hij is wel een voorstander van eigen jeugd doorschuiven.

Hij noemt ook enkele talenten die volgens hem dichter tegen het eerste elftal aan mogen zitten. Zoals Gjivai Zechiël en Leo Sauer. Eén speler mag van hem absoluut niet vertrekken: Givairo Read. Die mag niet weg.

Echt, die jongen is goed. Of dat gaat gebeuren is de vraag, met interesse van clubs als Bayern München en Manchester City. Volgens Boskamp moet de jonge verdediger positioneel nog stappen maken, maar ziet hij veel potentie. Hij is leergierig en heeft eigenlijk een beetje een jaar verloren.

Hij is echt benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Aan het begin van het gesprek ging het ook kort over Boskamps gezondheid. De oud-Feyenoorder kampt nog altijd met de gevolgen van een infectie en zit daardoor veel binnen. Er zijn dagen dat het beter gaat, maar een dag later is het weer een puinhoop.

Toch probeert Boskamp voorzichtig vooruitgang te boeken. Zo liep hij onlangs weer tweehonderd meter zonder krukken. Zijn gevoel voor humor is hij in ieder geval nog niet kwijt.





