Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt bij vermeende zeden

Het OM vermoedt dat zedenverdachte Jan B. meer slachtoffers heeft gemaakt. In totaal worden nu zes strafbare feiten tegen hem aangehouden, waaronder het misbruiken en het beschikken over kinderporno. Er kan er nog meer bij komen, blijkt uit de pro-formazitting op 4 juli. De politie verwacht eind volgende maand het onderzoek af te ronden en dan heeft het OM meer duidelijkheid over eventuele extra verdenkingen.

Volgens het OM staan nu zes verdenkingen op, maar er kunnen er nog een aantal bij komen. De politie verwacht eind volgende maand het onderzoek af te ronden en zal dan de strafbaarlijke feiten beschuldigen toevoegen en de verdachte onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Volgens het OM vertoont de 66-jarige verdachte tekenen van dementie. De officier van justitie heeft bevestigd dat de verdachte meewerkt aan het onderzoek door bewustwording te tonen over zijn handelen.

Op 5 augustus staat een nieuwe voorbereidende zitting gepland. Mogelijk kunnen er meer duidelijkheden komen over eventuele extra verdenkingen





