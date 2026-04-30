Jamie Carragher ontketend over strafschop Atlético Madrid: 'Het is een smet op de Champions League'

Jamie Carragher is woedend over de gegeven strafschop aan Atlético Madrid in de Champions League. Hij vindt dat dergelijke beslissingen niet de finale van het toernooi mogen beslissen. Ook Mikel Arteta en anderen kritiseren de arbitrage, terwijl er ook debatten zijn over salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie.

Jamie Carragher is furieus over de gegeven strafschop aan Atlético Madrid in de Champions League -wedstrijd tegen Arsenal . De voormalige Liverpool-verdediger kan zich niet voorstellen dat een dergelijke beslissing de finale van het toernooi zou kunnen beslissen.

Volgens Carragher is het onmogelijk om anders te bewegen in de situatie waarin Ben White zich bevond. Ik vind het echt niet leuk, begint een zeer geïrriteerde Carragher tijdens de nabeschouwing op de wedstrijd bij het Amerikaanse. Ben White, ik kan even niet bedenken welke kant hij opgaat, maar hij valt één kant op. Je arm kan dan niet meevallen langs je lichaam.

Hij moet daar zitten. Wat moet hij doen? Het maakt mij echt boos. Voor het Liverpool-icoon is het dan ook niet denkbaar dat een soortgelijke beslissing de Champions League-finale kan beslissen.

Het idee dat een finale van een Champions League hierop beslist kan worden... Gisteren was zo’n goede wedstrijd dat we de penalty-beslissing vergeten zijn. Bedenk je dat de doelpunten in de tweede helft niet vallen, dan zouden we daarover praten. Het is niet eerlijk en niet juist.

Het gaat veel te ver. Als wij naar Budapest gaan en iemand wint de Champions League door een van deze ridicule handsballen... Het is een smet op de Champions League. Het is de grootste competitie ter wereld.

Het WK komt niet in de buurt, geen binnenlandse competitie komt dichtbij en het enige wat niet juist zit, zijn dit soort beslissingen. Carragher is niet de enige die kritiek heeft op de arbitrage. Ook Mikel Arteta, trainer van Arsenal, was boos over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om een strafschop terug te draaien. Het was tegen de regels, zei Arteta.

Daarnaast wordt er ook kritiek geuit op de Nederlandse arbitrage in het algemeen. Een andere discussie die speelt, is die rondom de salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie. Volgens critici leidt dit tot competitievervalsing, omdat sommige clubs spelers kunnen aantrekken die ze in werkelijkheid niet zouden kunnen betalen. Dit is een complex thema dat veel debatten oproept in de voetbalwereld.

Het is duidelijk dat er veel ontevredenheid is over de manier waarop de arbitrage en de regels worden toegepast in het voetbal. Dit heeft niet alleen invloed op de uitkomst van wedstrijden, maar ook op de integriteit van de competitie. Het is belangrijk dat er een eerlijke en transparante manier wordt gevonden om deze kwesties aan te pakken, zodat de sport zijn waarde behoudt





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Jamie Carragher Atlético Madrid Arsenal Arbitrage

United States Latest News, United States Headlines

