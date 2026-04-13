Jade Kops (19) waagt zich weer buiten: 'Een hoge drempel waar ik overheen moest'

Jade Kops, 19 jaar oud, deelde haar ervaring van haar eerste uitstapje buiten sinds weken, nadat haar gezondheid aanzienlijk is verslechterd. Ze vertelt over haar aarzeling, haar onzekerheden, en de vreugde van dit kleine 'lichtpuntje'.

Jade Kops (19) heeft voor het eerst sinds weken de buitenlucht weer opgezocht. In een recente update op sociale media deelde ze openhartig haar ervaringen en gevoelens rondom deze stap. De afgelopen weken waren voor Jade, als gevolg van haar verslechterende gezondheid, voornamelijk gevuld met binnenshuis verblijf. Zondagavond echter, voelde ze zich sterk genoeg om een kleine, maar betekenisvolle, uitstap te wagen.

'Gisteravond heb ik een heerlijk rondje buiten gemaakt', schreef ze bij haar post, waarmee ze haar volgers deelgenoot maakte van dit bijzondere moment. Jade beschrijft dat ze aanvankelijk opzag tegen het verlaten van haar vertrouwde omgeving. 'Om eerlijk te zijn voelde het als een hoge drempel waar ik overheen moest', bekent ze eerlijk. Deze aarzeling was mede ingegeven door de zichtbare veranderingen in haar fysieke gesteldheid. Het is voor haar een uitdaging om gezien te worden, met name in een rolstoel. 'Ik kan nu niks anders dan in een rolstoel zitten en daardoor vind ik het ontzettend spannend om mezelf op deze manier te laten zien', aldus Jade. Ze benadrukt de onzekerheid die dit met zich meebrengt, maar tegelijkertijd ook de voldoening die ze uit het moment haalde. De fysieke achteruitgang die Jade doormaakt, is inmiddels duidelijk zichtbaar. Ze beschrijft het hebben van 'een bult onder haar oor' en het dragen van een zonnebril vanwege een oogpleister, factoren die bijdragen aan haar onzekerheid. 'Alles maakt mij heel onzeker', legt ze uit. Ondanks deze onzekerheid ervaarde Jade de buitenactiviteit als een positieve ervaring, een 'lichtpuntje' in haar dagelijks leven. 'Uiteindelijk was het wel echt heerlijk en stapte ik met een grote glimlach weer naar binnen', vertelt ze. De steun en liefde van haar omgeving speelt hierbij een cruciale rol. Zo zette haar vader haar eerder al in het zonnetje, waarbij hij zijn trots uitsprak voor zijn dochter. Jade deelt regelmatig openhartige updates over haar gezondheid op Instagram, waarbij ze haar volgers meeneemt in haar persoonlijke reis. Eerder dit jaar maakte Jade bekend dat ze uitbehandeld is en dat er geen genezing meer mogelijk is voor haar aandoening. Sindsdien is haar gezondheid aanzienlijk verslechterd. Door haar kwetsbaarheid en openheid, weet ze een gemeenschap van volgers te inspireren en te verbinden. Ze deelt niet alleen haar worstelingen, maar ook de kleine overwinningen en de momenten van vreugde. Haar recente uitstapje is daar een perfect voorbeeld van. Het is een herinnering aan de waarde van kleine dingen en de veerkracht van de menselijke geest. De dappere manier waarop Jade omgaat met haar situatie, en haar bereidheid om dit te delen met de wereld, is bewonderenswaardig. Haar verhaal dient als een bemoediging voor anderen die soortgelijke uitdagingen ervaren, en als een herinnering aan het belang van empathie en steun





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jade Kops Gezondheid Rolstoel Uitbehandeld Update Social Media Welzijn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jade Kops (19) deelt update over gezondheid: tumor groeit en uitbreiding richting vitale organenJade Kops, bekend van haar openhartige updates over haar gezondheid op sociale media, deelt een nieuwe update waarin ze de groei van haar tumor en de impact daarvan op haar leven bespreekt. De tumor breidt zich uit richting cruciale organen, waardoor ze momenteel niet meer kan eten. Ondanks de moeilijke situatie probeert Jade te genieten van de kleine dingen.

Read more »

Marijke zit ondergedoken voor haar ex: 'Hij stuurde mijn expliciete foto's naar mijn collega's'Het leek net een sprookje, maar veranderde al snel in een nachtmerrie. Marijke krijgt een relatie met een man waar ze smoorverliefd op wordt.

Read more »

Weekend vol emotie: Hereniging oorlogsveteraan, bijzondere inzamelactie en sportieve prestatiesEen overzicht van het weekend met een ontroerende hereniging van een oorlogsveteraan, een indrukwekkende inzamelactie voor De Opkikker, de sportieve prestaties van NEC en ernstige verkeersongelukken.

Read more »

Nog een Feyenoorder haalt uit naar arbitrage: 'Wat een schande'Bij Feyenoord heerst heel veel onvrede over een discutabel moment in het duel met NEC Nijmegen. Middenvelder Luciano Valente laat via Instagram van zich horen en spaart de arbitrage niet.

Read more »

Marco Borsato keert terug op tv in kookprogramma Sergio HermanZanger Marco Borsato maakt een tv-comeback in een speciale aflevering van 'Sergio in Italië'. De aflevering belooft een open en eerlijk gesprek over de turbulente jaren die Borsato heeft doorgemaakt, na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een vrijspraak in een ontuchtzaak. De uitzending markeert een belangrijke stap in zijn hernieuwde aanwezigheid in de publieke belangstelling.

Read more »

Houdt interne onrust CDA Eemsdelta buiten coalitie? ‘Je moet voldoende vertrouwen in elkaar hebben’Een opvallende afwezige in het eindverslag voor een nieuwe coalitie in Eemsdelta is het CDA.

Read more »