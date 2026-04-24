Jade Kops (19) overleden: Nederland rouwt om inspiratiebron in strijd tegen kanker

De 19-jarige Jade Kops, bekend van haar blog 'Mijnlevenmetkanker_', is overleden. Haar openhartige verhaal en moedige strijd tegen kanker inspireerden velen en riepen een golf van verdriet en bewondering op.

De 19-jarige Jade Kops is overleden, omringd door haar familie. Haar overlijden heeft een enorme golf van verdriet en bewondering losgemaakt, met name online waar duizenden mensen hun reacties en herinneringen delen.

Kops werd bekend door haar openhartige blog 'Mijnlevenmetkanker_', waarin ze haar strijd tegen kanker deelde. Ze inspireerde velen met haar moed, positiviteit en vastberadenheid, ondanks de zware behandelingen en de progressie van haar ziekte. Haar blog en Instagramaccount werden een bron van hoop en steun voor andere jonge mensen die met kanker te maken hebben. De reacties op haar overlijden zijn overweldigend.

Bekende artiesten zoals Maan en Emma Kok, die optraden op haar 19e verjaardag, betuigen hun verdriet en bewondering. Maan schreef dat ze de nieuwe ster aan de hemel zal zoeken, terwijl Emma Kok een lied schreef genaamd 'Jade' en haar omschreef als de mooiste, bijzonderste, moedigste en krachtigste persoon die ze ooit heeft ontmoet. Ook Emma Heesters deelt haar verdriet en benadrukt de oneerlijkheid van het leven.

Koningin Máxima toonde haar bewondering voor de manier waarop Kops met haar ziekte omging en haar openheid en kracht. Ze benadrukte ook de dankbaarheid voor Kops' inzet voor het Prinses Máxima Centrum. Jade Kops was niet alleen een inspiratiebron, maar ook een actief betrokken persoon. Samen met haar ouders richtte ze Stichting Jade op, die jonge kankerpatiënten de mogelijkheid biedt om tijd door te brengen in vakantiehuisjes.

Ze zamelde bovendien ruim 2 miljoen euro in voor het Prinses Máxima Centrum. Haar toewijding en vastberadenheid, zelfs toen ze te horen kreeg dat haar tumor was gegroeid en ze niet meer beter zou worden, zijn een bewijs van haar uitzonderlijke karakter. Mensen die haar niet persoonlijk kenden, voelen een diepe verbinding met haar door haar blog en haar verhaal. De online condoleanceregisters staan vol met kaarsjes en persoonlijke berichten, waarin haar impact op velen wordt benadrukt.

Haar nalatenschap zal voortleven in de herinneringen van degenen die ze heeft geïnspireerd en in het werk van Stichting Jade





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jade Kops Kanker Overlijden Inspiratie Prinses Máxima Centrum

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »