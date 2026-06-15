Ivoorkust en Ecuador wisselen van stekker in spannende groepswedstrijd, terwijl Nederland notas maakt na gelijkspel met Japan

In een actieve Gruppe E-wedstrijd blijven Ivoorkust en Ecuador zonder goals tijdens de eerste helft, met tal van kansen aan beide kanten. Ecuador's solide verdediging en Ivoorkust's aanvallende triomf staan centraal. Tegelijkertijd reflecteert het Nederlands elftal op het 2-2 gelijkspel met Japan, waarbij aanvoerder Virgil van Dijk en bondscoach Ronald Koeman de prestaties analyseren en de nodige lesjes trekken voor de volgende uitdagingen tegen Zweden en Tunesië.

Harde knal van Plata op het doel van Ivoorkust , maar Fofana redt. Deze kans komt uit het niets, want Ivoorkust is helemaal tot leven gekomen.

Smaakmaker Diomande is naar zijn geliefde linkerflank verhuisd en dat doet hem duidelijk goed. Ivoorkust wordt steeds gevaarlijker. De tweede helft is begonnen en Ecuador gaat verder waar het voor rust gebleven was. Valencia zet de aanval op en na een fraaie combinatie haalt Minda uit.

De hoek is moeilijk, onmogelijk misschien wel. De Ivoriaanse doelman Fofana houdt zijn hoek dicht en ziet Minda de paal raken. Rust in het Lincoln Financial Field: 0-0 tussen Ivoorkust en Ecuador. De stand verhult hoe vermakelijk de eerste helft was.

Via Yeboah en Minda knalde Ecuador twee keer tegen de lat en ook het Ivoriaanse toptalent Yan Diomande heeft zich al laten zien met een flitsende actie over de flank. Ivoorkust moet overigens oppassen: drie spelers hebben al een gele kaart gekregen. Ecuador is sterk begonnen in 'Philly' en had misschien al op voorsprong moeten staan. Veel dreiging kwam van spits Enner Valencia, die we in Nederland nog wel kennen van het vorige WK.

Toen scoorde hij in Qatar bij het gelijkspel tegen Oranje (1-1). Ook Caicedo was actief en Yeboah poeierde van afstand tegen de lat. Daar kwam Ivoorkust goed weg. Het is ook wel te zien waarom Ecuador al 19 wedstrijden zonder nederlaag is.

Naast de goede voetballers liet ook keeper Galindez zich gelden, hij had een knappe redding in huis op een inzet van Touré. De spelers waren gehydrateerd tijdens een korte pauze en gingen verder. Het publiek vermaakte zich uitstekend, een zee van gele shirts liet zich horen voor Ecuador. De volksliederen en plichtplegingen zijn achter de rug.

Ivoorkust en Ecuador beginnen aan de wedstrijd in het stadion van de Philadelphia Eagles, het NFL-team dat in 2024 nog de Super Bowl won. Ecuador presenteert zich voor deze wedstrijd ook haast als een NFL-team, met alle reserves op de teamfoto komen ze qua aantal spelers in elk geval aardig in de buurt. Op naar Philadelphia, waar om 1.00 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt voor de tweede wedstrijd in groep E: Ivoorkust tegen Ecuador.

De opstellingen zijn bekend en daar valt uiteraard de defensieve kwaliteit van Ecuador op. De Zuid-Amerikanen incasseren nauwelijks tegendoelpunten: in de achttien kwalificatieduels slechts vijf. Dat is voor een goed deel te danken aan topverdedigers Willian Pacho, die met Paris Saint-Germain de Champions League won, en Piero Hincapié van Premier League-winnaar Arsenal. Voor hen staat ook nog eens Moisés Caicedo, een veelgeprezen controleur van Chelsea.

De krachtmeting met Ivoorkust wordt interessant, want bondscoach Emerse Faé zet vooral in op de aanvallende kwaliteiten van zijn ploeg. In de basiself van 'Les Elephants' is het uitkijken naar snelle acties en flair van spelers als Yan Diomande (RB Leipzig) en Nicolas Pépé (Villarreal). Met ook nog Elye Wahi en Bazoumana Touré staan er op papier zelfs vier Ivoriaanse aanvallers aan de aftrap. Aanvoerder Van Dijk vond het niet gek dat Nederland zich na de 2-1 in liet zakken.

"Japan stond achterin één-op-één, dus daar hadden wij ook van kunnen profiteren", doelde Van Dijk op ruimtes die in de omschakeling hadden kunnen ontstaan. "Het is zuur dat de goal dan nog valt uit een spelhervatting, want we hielden het goed dicht. " In de eerste helft had Nederland het moeilijk met het defensieve Japan. "Het was moeilijk om erdoorheen te spelen, want Japan stond wel heel compact.

Zeker in het midden van het veld zetten ze het helemaal vast. Dan moet je sneller van kant wisselen.

" Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel tegen Japan. Maar helemaal tevreden was de bondscoach niet, gaf hij kort na het duel toe.

"Niet als je twee keer voor hebt gestaan, maar wel op basis van de kansen aan beide kanten", zei Koeman. "Ik vond het een topwedstrijd, dan kun je vrede hebben met een gelijkspel. " "Het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is een heel sterke, goede ploeg.

Ik kan ermee leven. Er zijn genoeg dingen om van te leren. Ik heb ook heel goede dingen gezien.

" Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Crysencio Summerville leek in Dallas de matchwinner te worden, maar de Japanners maakten in de 89ste minuut gelijk via Daichi Kamada. Daarvoor had Japan via Keito Nakamura al de openingstreffer van Virgil van Dijk weggepoetst.

Vannacht om 4.00 uur Nederlandse tijd spelen Zweden en Tunesië in Monterrey het andere duel in groep F. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal ligt achter ons, in dit blog gaan we verder met de wedstrijden Ivoorkust-Ecuador en, in de groep van Oranje, Zweden-Tunesië. Uiteraard komt ook Nederland-Japan (2-2) nog aan bod. Fase per fase teruglezen wat er gebeurde in de wedstrijd van Oranje, en bij Duitsland-Curaçao





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wereldkampioenschap Voetbal Groep E Ivoorkust Ecuador Nederland Japan Voetbal WK Griek Ruststand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ecuador met sterke verdediging tegen aanvallend Ivoorkust in WK-groep EIn de tweede wedstrijd in groep E van het WK staat Ivoorkust tegenover Ecuador. Ecuador heeft een uitstekende verdediging met speelsters zoals Willian Pacho en Piero Hincapié. Ivoorkust coach Emerse Faé vertrouwt op aanvallende kwaliteiten met spelers als Yan Diomande en Nicolas Pépé. Verder reflecteert Van Dijk op het gelijkspel van Nederland tegen Japan enCoach Koeman geeft zijn mening.

Read more »

Ivoorkust tegen Ecuador in groepsfase WKDe wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador in groep E begint om 1.00 uur Nederlandse tijd. Ecuador staat bekend om sterke verdediging met spelers als Willian Pacho en Piero Hincapié. Ivoorkust zet in op aanval met spelers als Yan Diomande en Nicolas Pépé. Nederland won eerder van Japan, maar had moeite met de compacte Japanse verdediging.

Read more »

Ecuador begint sterk tegen Ivoorkust in PhiladelphiaEcuador domineert de eerste helft tegen Ivoorkust in Philadelphia. Valencia, Caicedo en Yeboah zorgen voor gevaar, maar Galindez houdt zijn doel schoon. Ecuador is ongeslagen in 19 wedstrijden.

Read more »

Rustig onderlinge tussen Ivoorkust en Ecuador in PhiladelphiaDe eerste helft van de groepsfase van het WK tussen Ivoorkust en Ecuador in het Lincoln Financial Field in Philadelphia was vermakelijk, maar stond 0-0. Ecuador, al 19 wedstrijden ongeslagen, had via Yeboah en Minda twee keer de lat raken en kreeg meer kansen. Ivoorkust, met Yan Diomande als opvallend figuur, hield stand met een knappe redding van keeper Galindez. Beide teams tonen kwaliteit, maar de defensie van Ecuador blinkt uit met drie topspelers uit Europa: Pacho (PSG), Hincapié (Arsenal) en Caicedo (Chelsea).

Read more »