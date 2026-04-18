Italië Worstelt met EK-stadions: San Siro en Maradona Stadion Verouderd, Nieuwbouw Essentieel

De UEFA heeft de verouderde staat van het iconische San Siro in Milaan en het Stadio Diego Armando Maradona in Napels gehekeld, met serieuze gevolgen voor de EK-kansen van Italië. Enkel het Juventus Stadium voldoet momenteel aan de eisen.

Het Italiaanse voetbal staat voor een monumentale uitdaging met het oog op de organisatie van het Europees Kampioenschap. Twee van de meest iconische voetbaltempels van het land, het San Siro in Milaan, gezamenlijke thuisbasis van AC Milan en Inter, en het Stadio Diego Armando Maradona in Napels, zijn door de UEFA als verouderd en ongeschikt bevonden voor het hosten van EK-wedstrijden. De kritiek is niet mals en de dreiging dat Italië als gastland geschrapt zou worden, hing al in de lucht. Begin april stuurde UEFA -voorzitter Aleksander Ceferin een duidelijk signaal naar Italië : de staat van de stadions moest drastisch verbeteren, anders zouden de plannen voor een EK-organisatie in de koelkast belanden.

De Italiaanse voetbalbond, vertegenwoordigd door de FIGC, erkent de ernst van de situatie. 'Hij heeft een duidelijk signaal afgegeven en gelijk,' aldus een woordvoerder van de FIGC. 'We werken er intensief aan en ik ben ervan overtuigd dat Italië het EK met vijf stadions zal organiseren.' De grote vraag die echter boven de organisatie hangt, is met welke vijf stadions dit dan gerealiseerd zal worden. Op dit moment voldoet slechts één stadion aan de strenge eisen van de UEFA: het Allianz Stadium in Turijn, de moderne thuishaven van Juventus. Dit betekent dat er voor de resterende vier plekken een enorme inhaalslag gemaakt moet worden.

Met name Milaan staat onder enorme druk. 'Als er geen nieuw stadion wordt gebouwd, dan organiseren we het evenement zonder Milaan,' waarschuwde een vertegenwoordiger van de Italiaanse voetbalbond. AC Milan en Inter hebben hierop direct geacteerd en zijn recentelijk naar de UEFA gestapt om een gedetailleerd plan en ontwerp voor een gloednieuw stadion te presenteren. De verwachting is dat dit ambitieuze project binnen zes jaar voltooid moet zijn. De FIGC zal medio september de definitieve selectie van vijf gaststeden presenteren aan de UEFA, waarna de uiteindelijke keuze van de gaststeden in de eerste week van oktober zal worden bekrachtigd. Dit proces laat weinig ruimte voor uitstel en vereist daadkracht.

Terwijl Italië worstelt met de infrastructuur, staat het andere potentiële gastland, Turkije, er aanzienlijk beter voor. Italië had in 2023 een initiële lijst van tien voorgestelde stadions ingediend. Van deze lijst zijn er echter drie stadions die nog niet eens gebouwd zijn: de beoogde complexen in Milaan, Rome en Cagliari. Dit onderstreept de omvang van de uitdaging. Daarnaast moeten diverse andere stadions, waaronder het Stadio Armando Maradona (Napels), Stadio San Nicola (Bari), Stadio Franchi (Florence), Stadio Bentegodi (Verona), Stadio Dall'Ara (Bologna) en Stadio Luigi Ferraris (Genua), ingrijpend gerenoveerd worden om überhaupt in aanmerking te komen voor de prestigieuze Europese eindronde. De tijd tikt en de druk om te voldoen aan de internationale standaarden is immens, waarbij de focus ligt op het creëren van moderne, veilige en toegankelijke stadions die de grandeur van het EK waardig zijn. De toekomst van het Italiaanse EK-avontuur hangt af van snelle en doortastende beslissingen op het gebied van stadionontwikkeling.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prinses Amalia proeft Georgische drank en bezoekt uitgaansgelegenheden in AmsterdamPrinses Amalia heeft tijdens een werkbezoek aan Amsterdam verschillende uitgaansgelegenheden bezocht, waaronder Bar San Francisco waar ze de Georgische drank chacha proefde. Ook bezocht ze club Nachbar en nam ze deel aan een dj-workshop.

Read more »

Altidore heeft speciale band met één Nederlandse trainer: 'Heeft me erg gepusht'Jozy Altidore is terug in Nederland voor de bekerfinale tussen AZ en NEC. De Amerikaan speelde tot de zomer van 2013 bij de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de beker won. Hij vertelt in het Algemeen Dagblad over zijn relatie met trainer Gertjan Verbeek.

Read more »

PSV doet zaken en legt Italiaans jeugdinternational voor meerdere jaren vastLyam de Vries heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. Dat meldt de Eindhovense club vrijdag via de officiële kanalen . De jeugdinternational van Italië heeft een verbintenis voor meerdere jaren getekend in het Philips Stadion.

Read more »

143 vervalsde kunstwerken van Warhol, Haring en Banksy in beslag genomen in ItaliëItaliaanse justitie heeft 143 vervalsde kunstwerken in beslag genomen die werden toegeschreven aan bekende artiesten zoals Andy Warhol, Keith Haring en Banksy. De werken, tentoongesteld in Reggio Calabria, bleken afkomstig van een Belgische criminele organisatie. Drie Belgen worden verdacht van oplichting.

Read more »

'Lampard heeft heeft Coventry City in 17 maanden getransformeerd'Coventry City verzekerde zich vrijdagavond van Premier League-voetbal . Na een kwart eeuw zijn de The Sky Blues terug op het hoogste niveau. De Engelse media lichten de rol van manager Frank Lampard uit, die wel weer een succesje kon gebruiken.

Read more »

Italiaanse pers lovend over Nederlanders: 'Liet flitsen van echte Dumfries zien'De Italiaanse pers is zeer tevreden over het optreden van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries voor Internazionale in de wedstrijd tegen Cagliari. I Nerazzurri wonnen met 3-0 en kwamen daardoor een stapje dichter bij de titel in Italië. De rechtsachter was in de blessuretijd belangrijk met een assist, terwijl De Vrij een clean sheet kon bijschrijven.

Read more »