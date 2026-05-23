Italianen die in Maledivische grotten zijn gedoken overleden

De vijf duikers zijn mogelijk de weg verloren in de grotten op de Malediven, waar veel zand op de bodem lag. Ze hadden geen speciale apparatuur en mogelijk minder dan 10 minuten zuurstof.

De vijf duikers die vorige week omkwamen op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. Leden van het team dat hun lichamen heeft geborgen zeggen dat vier van de slachtoffers werden gevonden in een doodlopend stuk van het onderwater grottenstelsel.

Het zicht kan daar snel verslechteren. Het stelsel waar de vijf Italianen doken bestaat uit twee kamers verbonden door een 30 meter lange gang. De groep is daarna nog een derde, kleinere kamer in gegaan. Volgens de bergingsduikers lag daar veel zand op de zeebodem wat met duikflippers makkelijk tot troebel water kan leiden.

Dat effect is ook te zien op eerste foto's die het team vrijgaf van het grotcomplex. Het team denkt dan ook dat de slachtoffers snel de weg zijn kwijt geraakt, het zicht kan snel verminderen als je het koraalsediment verstoort. Het wordt dan moeilijk om je weg te vinden. Het wordt ook niet toegelicht of de slachtoffers afdogen met meer dan 10 minuten zuurstof voor hun duikuitrusting.

Nooit moet je vergeten hoe moeilijk het kan zijn om te duiken in grotten. Bij zoeken naar lichamen en doorgronden van de dodelijke duiktocht blijft het vinden van duikcomputers bij een van de slachtoffers belangrijk. Bij de bergingsactie kwam enige dagen later ook nog een Maledivische duiker om te leven





