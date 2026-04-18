Italiaanse Pers Juicht Kenneth Taylor Toe Na Cruciale Prestatie Voor Lazio

Kenneth Taylor wordt geprezen door de Italiaanse media na zijn beslissende rol in de 0-2 overwinning van SS Lazio op Napoli. Met een assist en solide spel, wordt hij gezien als een waardevolle aanwinst die het team naar hogere ambities leidt.

De Italiaanse sportpers is unaniem in zijn lofzang over Kenneth Taylor na zijn uitstekende optreden in de wedstrijd tussen Napoli en Lazio, die met 0-2 werd gewonnen door Lazio. Taylor speelde opnieuw een cruciale rol in de overwinning van zijn ploeg en leverde in het Stadio Diego Armando Maradona een belangrijke assist voor het openingsdoelpunt. Dit is niet de eerste keer dat de middenvelder van grote waarde is voor Lazio sinds zijn komst.

Zijn loopactie en pass leidden vroeg in de wedstrijd tot de 0-1 van Mattia Zaccagni. Taylor stond de gehele wedstrijd op het veld en werd door verschillende media beoordeeld met hoge cijfers. Tuttosport kende hem een 7,5 toe en onderbouwde dit met de opmerking dat zijn eerste balcontact direct een assist was, en dat hij speelde met zijn gebruikelijke snelheid en kwaliteit op het middenveld. Corriere dello Sport deelde eveneens een 7,5 uit, zonder verdere toelichting, maar La Gazzetta dello Sport gaf hem een 7 en benadrukte dat zijn kwaliteiten het team ten goede komen. Dit medium vermeldde dat hij de assist gaf op het doelpunt van Cancellieri en waardevolle dekking bood. Il Messaggero kende Taylor een 6,5 toe, maar prees hem desondanks als een geweldige aanwinst. Volgens Il Messaggero laat Taylor zijn kwaliteiten bijna elke wedstrijd zien en gunde hij zichzelf de luxe om op snelheid een tegenstander uit te spelen in een krappe ruimte voor de assist op Cancellieri. Sky Sport Italia gaf eveneens een 6,5, maar prees zijn perfecte loopactie en assist voor het openingsdoelpunt, en merkte op dat hij zich niet liet imponeren door de fysieke kracht van Franck Anguissa op het middenveld. Met deze overwinning en zijn solide spel kan Taylor vol vertrouwen toewerken naar het aankomende midweekse duel tegen Atalanta Bergamo. In dit belangrijke duel strijdt Lazio om een plaats in de finale van de Coppa Italia, na de 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd. De prestaties van Taylor dragen bij aan het positieve sentiment rondom Lazio, dat zich op meerdere fronten manifesteert. De club toonde al eerder veerkracht en vechtlust, wat door velen als een bijna onmogelijke prestatie werd gezien. Naast de successen van Lazio, wordt ook de prestatie van trainer Alex Pastoor bij Almere City FC belicht. Ondanks dat hij misschien geen wereldtrainer wordt genoemd, krijgt hij credits voor het onmogelijke: promotie met Almere en handhaving in de Eredivisie met een realistische speelstijl. De KNVB krijgt echter kritiek vanwege de timing van de bekerfinale, die na een Europese week wordt gespeeld, terwijl sommigen vinden dat deze na de competitie uitgespeeld moet worden. Tenslotte wordt er een kanttekening geplaatst bij een uitspraak over Alex Pastoor, die onterecht als een wijsneus wordt bestempeld, ondanks dat hij nauwelijks aan het woord is geweest in een bepaalde context. Deze observatie benadrukt het belang van genuanceerde kritiek in de sportjournalistiek





