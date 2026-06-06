Israëlische luchtaanvallen doden zeven in Gaza en negen in Libanon

Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-Stad zijn zeven Palestijnen gedood, onder wie twee vrouwen, en vielen vijftien gewonden. Ook in Zuid-Libanon kwamen negen mensen om, onder wie drie Libanese militairen. Het geweld houdt aan ondanks officiële staakt-het-vuren.

Bij Israël ische luchtaanvallen op Gaza -Stad zijn zeker zeven Palestijnen gedood, onder wie twee vrouwen. Volgens de Palestijnse autoriteiten werd een vluchtelingenkamp in Gaza -Stad geraakt. Vijftien anderen raakten gewond, onder wie kinderen.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei tegen persbureau Reuters dat de aanvallen gericht waren op 'terroristen'. Dat zegt het leger doorgaans, ook als er veel burgerslachtoffers vallen. Hamas heeft de aanval veroordeeld en noemt de timing opvallend. In Egypte hebben onderhandelaars vandaag gesproken met Hamas-leiders over het vervolg van het bestand.

Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt-het-vuren tussen het Israëlische leger en Hamas, bemiddeld door de Amerikaanse president Trump. Toch gaan de aanvallen op Gaza nog dagelijks door. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zijn er sinds het begin van het bestand meer dan 950 mensen gedood in de Gazastrook. In dezelfde periode zijn volgens Israël vier Israëlische militairen gedood.

Daarnaast is er een tragisch incident in Hebron, waar een baby van zeven maanden oud om het leven kwam bij een Israëlische militaire actie. De baby, Sam Fahd Abu Haikal, werd volgens zijn vader in het gezicht geraakt. Zijn moeder, die Sam vasthield, werd ook door een kogel in het gezicht getroffen. De vader raakte gewond aan zijn hand.

Het Israëlische leger heeft erkend dat er op burgers is geschoten en zegt 'diep bedroefd' te zijn over het incident. De baby is vandaag begraven in Hebron. In Zuid-Libanon vielen vandaag bij Israëlische luchtaanvallen negen doden, onder wie drie militairen van het Libanese leger. Dat meldt het Libanese leger.

De Libanese president Aoun noemt de aanval een schending van het internationale recht tijdens een 'voortdurende escalatie die de stabiliteit en veiligheid in het zuiden van Libanon bedreigt'. Een voorwaarde voor een bestand is dat Hezbollah zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon, maar Hezbollah zat als partij niet aan tafel. Officieel geldt er al sinds 16 april een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk is daar weinig van te merken.

Hezbollah blijft glasvezeldrones tot ver over de grens sturen en Israël bezette vorig weekend kasteel Beaufort in het zuiden van Libanon, een strategisch gelegen ruïne. Daarmee verschoof de Israëlische gevechtszone in Libanon opnieuw dieper het land in. De spanningen blijven hoog en het geweld houdt aan, ondanks internationale oproepen tot de-escalatie





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