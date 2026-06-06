Israëlische aanvallen op Gaza en Libanon: Zeker zeven Palestijnen gedood

Israëlische luchtaanvallen op Gaza-Stad en Zuid-Libanon hebben zeker zeven Palestijnen en negen Libanezen het leven gekost. De aanvallen werden veroorzaakt door een 'voortdurende escalatie' die de stabiliteit en veiligheid in het zuiden van Libanon bedreigt.

Rouwenden staan bij het lichaam van een Palestijn die volgens medici werd gedood bij een Israël ische aanval op een tentenkamp in Gaza -Stad. Bij Israël ische luchtaanvallen op Gaza -Stad zijn zeker zeven Palestijnen gedood, onder wie twee vrouwen.

Volgens de Palestijnse autoriteiten werd een vluchtelingenkamp in Gaza-Stad geraakt. Vijftien anderen raakten gewond, onder wie kinderen. Tegen persbureau Reuters zegt een woordvoerder van het Israëlische leger dat de aanvallen waren gericht op 'terroristen'. Dat zegt het leger doorgaans, ook als er veel burgerslachtoffers vallen.

In een verklaring heeft Hamas laten weten de aanval te veroordelen en noemt de timing opvallend. In Egypte hebben onderhandelaars vandaag gepraat met Hamas-leiders over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen het Israëlische leger en Hamas, bemiddeld door de Amerikaanse president Trump. Toch gaan de aanvallen op Gaza nog dagelijks door. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zijn er sinds het begin van het bestand meer dan 950 mensen gedood in de Gazastrook.

In dezelfde periode zijn volgens Israël vier Israëlische militairen gedood door het Israëlische leger. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot waar het gezin in zat. Zijn ouders raakten gewond. Het Israëlische leger heeft erkend dat er op burgers is geschoten en zegt 'diep bedroefd' te zijn over het incident.

De zeven maanden oude Sam Fahd Abu Haikal werd volgens zijn vader in het gezicht geraakt. Ook de moeder, die Sam vasthield, werd door een kogel in het gezicht getroffen. De vader raakte gewond aan zijn hand. De baby is vandaag begraven in Hebron.

Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon werden vandaag negen mensen gedood, onder wie drie militairen van het Libanese leger. Dat meldt het Libanese leger. De Libanese president Aoun noemt de aanval een schending van het internationale recht tijdens een 'voortdurende escalatie die de stabiliteit en veiligheid in het zuiden van Libanon bedreigt'. Een voorwaarde is dat Hezbollah zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon, maar Hezbollah zat als partij niet aan tafel.

Officieel geldt er al sinds 16 april een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk is daar weinig van te merken. Hezbollah blijft glasvezeldrones tot ver over de grens sturen en Israël kasteel Beaufort in het zuiden van Libanon, een strategisch gelegen ruïne. Daarmee verschoof de Israëlische gevechtszone in Libanon opnieuw dieper het land in





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