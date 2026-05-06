Israël wordt beschuldigd van oorlogsmisdrijven in Libanon

Ondanks het staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël , blijven er Israël ische bommen op Libanese bodem vallen. In het zuiden van het land worden complete dorpen vernietigd en is de humanitaire situatie nijpend.

Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, stelt dat Israël zich schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven. Volgens de Israëlische defensieminister Katz is de 'bufferzone' in Zuid-Libanon nodig vanwege de veiligheid van Israël, maar De Hoon betwist dit. Ze benadrukt dat het opzettelijk aanvallen van burgers een oorlogsmisdrijf is en dat Israël niet voldoet aan de strikte voorwaarden van het internationaal recht voor legitieme doelwitten.

Liesbeth Zegveld, advocaat en hoogleraar Oorlogsrechtsherstel, voegt toe dat ook Hezbollah zich mogelijk schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven, maar dat de schaal van Israëlische acties veel groter is. Volgens Zegveld gaat het bij Hezbollah om individuele handelingen, terwijl Israël systematisch de bevolking in Zuid-Libanon uitroeit. De situatie in Zuid-Libanon is afschuwelijk, met verwoeste dorpen en een humanitaire crisis. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om actie te ondernemen tegen deze schendingen van het internationaal recht.

De Hoon en Zegveld benadrukken dat zowel Israël als Hezbollah verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun daden. De humanitaire situatie in Zuid-Libanon verslechtert dagelijks, met burgers die hun huizen en levens verliezen. De vraag is of de internationale gemeenschap bereid is om in te grijpen om deze crisis te stoppen. De situatie in Libanon en Israël blijft gespannen, met voortdurende geweldsincidenten en een onzekere toekomst voor de bevolking





