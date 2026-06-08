Israël voert tegenaanvallen op Iran uit na Iraanse raketten op Israël

Het Israëlische leger heeft militaire doelen in Iran gebombardeerd als vergelding voor de Iraanse raketaanvallen van gisteren. De situatie escaleert op dag 100 van de strijd tussen beide landen, terwijl Amerikaanse president Trump pleit voor diplomatie en Netanyahu onder druk zet.

Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als tegenreactie op de Iraanse raketten die gisteren op Israël werden afgevuurd. Het Israëlische leger meldt dat verschillende militaire doelen in het midden en westen van Iran zijn geraakt.

Iraanse staatsmedia rapporteren over explosionsgeluiden in onder meer Teheran, Karaj, Tabriz en Isfahan. Een regionaal functionaris geeft aan dat een petrochemische fabriek in de stad Mahshahr in het zuidwesten van Iran is getroffen. Tegelijkertijd gingen in het middendeel van Israël sirenes af en waren er explosies te horen, omdat de luchtverdediging probeerde raketten uit Iran af te weren.

Daarnaast zou Israël ook vanuit Jemen zijn bestookt, waar de door Iran gesteunde Houthi-beweging actief is, maar over eventuele treffers is niets bekendgemaakt. Gisteren voerde Iran voor het eerst sinds het staakt-het-vuren van 8 april meerdere raketten af op noordelijk en centraal Israël. De Iraanse Revolutionaire Garde verklaarde dat dit vergelding was voor Israëlische aanvallen in Libanon. Israël beweert alle raketten te hebben onderschept en meldt geen slachtoffers.

Deze wederzijdse aanvallen vinden plaats op dag 100 van de onderlinge strijd tussen Iran en Israël. Ze volgen kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had opgeroepen geen tegenaanval te ondernemen. Trump zei dat hij een akkoord met Iran wil sluiten, ook erkent hij tegenover de Financial Times dat dit nog niet op korte termijn ligt. Volgens hem hebben de Iraanse aanvallen op Israël geen invloed op de onderhandelingen tussen de VS en Iran.

Hij citeert met de woorden het is een van die dingen die al 3000 jaar aan de gang zijn. Trump voegde toe dat Netanyahu geen andere keuze heeft dan een mogelijke overeenkomst tussen de VS enIran te accepteren. Ik heb het voor het zeggen, ik bepaal alles. Hij heeft niets te zeggen, aldus Trump.

Het Israëlische leger kondigde aan dat het militaire acties in Libanon voortzet en de druk op de door Iran gesteunde Hezbollah verder opvoert. Een woordvoerder van het leger verklaarde dat het Iraanse regime een ernstige fout heeft gemaakt door opnieuw voor de weg van terreur te kiezen





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