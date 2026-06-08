Israël voert meerdere aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen

Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op de Iraanse aanvallen op het midden en westen van het land. Iraanse staatsmedia meldden explosies in Teheran, Karaj, Tabriz en Isfahan.

Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op de Iraanse aanvallen op het midden en westen van het land. Iraanse staatsmedia meldden explosies in Teheran, Karaj, Tabriz en Isfahan.

Een regionale functionaris zei dat een petrochemische fabriek in Mahshahr was getroffen. Israël bevestigde dit en de fabriek is ontruimd. De Iraanse Revolutionaire Garde zei dat aanvallen waren uitgevoerd op de luchtmachtbases Nevatim en Tel Nof. In het midden van Israël zijn sirenes afgegaan en explosies te horen.

De luchtverdediging probeert vanuit Iran afgevuurde raketten tegen te houden. Israël werd ook bestookt vanuit Jemen, waar de door Iran gesteunde Houthi's zitten. Die raket werd onderschept. Gisteren voerde Iran voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren van 8 april meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël.

Volgens de Revolutionaire Garde gebeurde dit als vergelding voor de Israëlische aanvallen in Libanon. Israël zegt dat het alle raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten van slachtoffers. De aanvallen over en weer volgen kort nadat de Amerikaanse president de Israëlische premier Netanyahu had opgeroepen geen tegenaanval uit te voeren.

Trump zegt te willen streven naar een akkoord met Iran, al erkent hij tegenover de Financial Times dat dat nog niet aanstaande is. Volgens Trump hebben de Iraanse aanvallen op Israël geen effect op de onderhandelingen tussen de Amerikanen en Iran. Hij zei dat Netanyahu geen andere keus heeft dan de overeenkomst die de VS mogelijk gaat sluiten met Iran te accepteren.

Het Israëlische leger zei eerder dat het de militaire acties in Libanon blijft voortzetten en dat het de druk op het door Iran gesteunde Hezbollah wil opvoeren.

'Het Iraanse regime heeft een ernstige fout gemaakt door opnieuw voor de weg van terreur te kiezen', aldus een woordvoerder van het leger





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