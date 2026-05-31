Israël verovert kruisvaarderskasteel in Libanon en rukt verder op

Israël heeft het strategisch gelegen kasteel Belfort bij Nabatiye ingenomen, de diepste opmars in 25 jaar. De bufferzone wordt uitgebreid naar de rivier Zahrani, terwijl Hezbollah glasvezeldrones inzet die moeilijk te stoppen zijn. Tienduizenden Libanezen vluchten.

Israël heeft het strategisch gelegen kruisvaarderskasteel Belfort bij Nabatiye in Zuid- Libanon ingenomen. Het is de diepste opmars van Israël ische grondtroepen in Libanon in meer dan 25 jaar.

Het kasteel, gebouwd in de 12e eeuw, ligt op een hoge heuvel met uitzicht over de rivier Litani. Deze rivier gold lange tijd als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen. Het Israëlische leger maakte de verovering vanmorgen vroeg bekend met een foto van militairen bij de ruïnes. Volgens een woordvoerder is de opmars nodig om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert op Israël en Israëlische troepen in Libanon.

De gevechtszone schuift hierdoor opnieuw dieper het land in. Inwoners uit steeds meer dorpen en steden worden door het leger opgeroepen te vertrekken. Het evacuatiegebied omvat nu ook Tyrus, de vijfde stad van het land. Duizenden Libanezen worden gedwongen te vluchten.

Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat er meer dan 3200 doden en 9800 gewonden zijn gevallen door Israëlische aanvallen. Samen met de door Israël ingestelde gele lijn beslaat het evacuatiegebied nu ongeveer 2000 vierkante kilometer, een vijfde van Libanon. Het gebied wordt grotendeels ontvolkt en veel plaatsen zijn met de grond gelijkgemaakt om terugkeer onmogelijk te maken. Wie de grens overschrijdt, riskeert te worden beschoten.

Universitair hoofddocent internationaal strafrecht Marieke de Hoon stelt dat Israël met de bezetting de territoriale integriteit en soevereiniteit van Libanon schendt





