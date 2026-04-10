Israël keurt in het geheim bouw van tientallen nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goed

Het Israëlische kabinet heeft in het geheim de bouw van tientallen nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. Dit besluit, dat zowel de bouw van nieuwe nederzettingen als de legalisering van bestaande illegale nederzettingen omvat, heeft geleid tot kritiek en bezorgdheid in binnen- en buitenland. Er zijn zorgen over de veiligheid, de militaire lasten en de impact op de vredesonderhandelingen.

Het Israël ische kabinet heeft, in een geheime beslissing die bijna twee weken geleden werd genomen, de goedkeuring gegeven voor de bouw van tientallen nederzettingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever . Deze goedkeuring omvat zowel de bouw van nieuwe nederzettingen als de legalisering, met terugwerkende kracht, van illegale nederzettingen die al bestaan. Dit nieuws is onthuld door de Israël ische nieuwssite i24 en is bevestigd aan andere Israël ische mediakanalen.

Er wordt gespeculeerd dat de Israëlische regering, op verzoek van de Verenigde Staten, de publicatie van dit besluit heeft uitgesteld, mogelijk om de situatie tijdens de voortdurende oorlog met Iran niet verder te compliceren. Het internationaal recht beschouwt de Westelijke Jordaanoever als Palestijns grondgebied, en de voortdurende bouw en uitbreiding van nederzettingen wordt door de internationale gemeenschap in het algemeen als illegaal beschouwd en als een obstakel voor de vredesinspanningen in het gebied.\Het huidige, ultraconservatieve kabinet onder leiding van premier Netanyahu heeft in de afgelopen drie en een half jaar al 69 nieuwe nederzettingen goedgekeurd. Met de recente goedkeuring komen daar nog eens 34 nederzettingen bij. Dit zet een significante druk op de al overbelaste militaire middelen van Israël. Volgens Ynetnews heeft de legerchef, Eyal Zamir, vanwege deze escalatie 'tien rode vlaggen' gehesen. Hij zou gewaarschuwd hebben dat het leger kampt met een tekort aan menskracht om de veiligheid in de nieuwe nederzettingen te kunnen garanderen. De militaire zorgen onderstrepen de complexe veiligheidsimplicaties van de nederzettingenpolitiek, die de behoefte aan extra troepen vereist om zowel de nederzettingen te beschermen als de veiligheid van Palestijnen in de regio te waarborgen. Deze situatie draagt bij aan de spanningen en het wantrouwen in de regio, en bemoeilijkt de inspanningen om een duurzame vrede te bereiken.\De Israëlische mensenrechtengroep Yesh Din heeft de Israëlische regering scherp bekritiseerd en beschuldigt haar van etnische zuivering. In een verklaring aan The Times of Israël benadrukte de organisatie dat het kabinet haast had met de realisatie van de nederzettingen, zelfs op een moment dat de bevolking zich in schuilkelders moest verstoppen. Deze acties worden gezien als een stap verder in de systematische druk op de Palestijnse bevolking, met als doel hen in kleine, dichtbevolkte enclaves te dringen. De Israëlische vredesorganisatie Peace Now heeft zich ook uitgesproken tegen het besluit, en benadrukt dat het vestigen van nederzettingen de veiligheid ondermijnt, het leger overbelast en de mogelijkheden voor een vredesregeling verder bemoeilijkt. Dit benadrukt de verontrusting en de bezorgdheid binnen Israël over de gevolgen van de nederzettingenpolitiek, en de impact ervan op de perspectieven voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Eerder is al door correspondent Nasrah Habiballah gewezen op de manier waarop Palestijnen hun grond, water en wegen verliezen door de acties van Israëlische kolonisten. In februari heeft het kabinet ook maatregelen genomen om grond op de Westoever te annexeren waarvan het eigendom niet bij Israëlische instanties stond geregistreerd. Meer dan tachtig landen, waaronder Nederland, hebben hier tegen geprotesteerd en hun bezorgdheid uitgesproken over de onverenigbaarheid van de besluiten met het internationaal recht





