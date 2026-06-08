Israël en Iran voeren voor het eerst sinds 8 april raketaanvallen uit op elkaar

Israel en Iran voeren voor het eerst sinds 8 april raketaanvallen uit op elkaar. Ook de Houthi's in Jemen mengen zich in de escalatie.

Voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren van 8 april voeren Israël en Iran raketaanvallen uit op elkaar. Ook de Houthi's in Jemen mengen zich in de escalatie.

De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat het leger geen doelen meer aanvalt in Iran. Luchtruim boven Iran weer vrijgegeven Iraanse staatsmedia melden dat er over het hele land weer gevlogen kan worden door de burgerluchtvaart. Eerder vandaag werd het hele luchtruim gesloten voor vliegtuigen. Gisteren gold er een vliegverbod voor een deel van het land.

De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat het leger geen doelen meer aanvalt in Iran. Eerder meldden Israëlische media dit al. In een videoverklaring zei de premier dat de aanvallen zijn gestopt nadat Israël "het terreurregime in Teheran had getroffen". Hij waarschuwde tegelijkertijd "dat we met geweld zullen reageren als Iran ons opnieuw aanvalt".

De Israëlische minister van Onderwijs Kisj zegt dat alle scholen in het land ook morgen dicht zullen blijven. Het ministerie streeft ernaar de klaslokalen woensdag te heropenen. Hulporganisaties reageren bezorgd op het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten.

"Het zijn uiteindelijk de burgers die de hoogste prijs betalen", zegt CARE in een persbericht





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