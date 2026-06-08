Israël en Iran voeren raketaanvallen uit op elkaar

De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op twee luchtmachtbases. De luchthaven van Teheran is gesloten vanwege de Israëlische luchtaanvallen. Ook het vliegverkeer op de luchthaven in de westelijke stad Kermanshah is stilgelegd.

De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op twee luchtmachtbases. De luchthaven van Teheran is gesloten vanwege de Israël ische luchtaanvallen. Ook het vliegverkeer op de luchthaven in de westelijke stad Kermanshah is stilgelegd.

De Houthi's in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen, in reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthi's zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Dat was de eerste aanval op Israël sinds het staakt-het-vuren tussen Iran, de VS en Israël op 8 april. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan.

De internationale scheepvaart in het gebied wordt al belemmerd door de blokkade van de Straat van Hormuz, ten zuiden van de Rode Zee. De Houthi's waren eerder al betrokken bij de oorlog in Gaza en de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. Israël zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt, in het midden en westen.

Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren die volgens Teheran een vergelding waren voor de Israëlische aanvallen in Libanon. Zowel Iran als Israël zegt dat een petrochemische fabriek in de zuidwestelijke Iraanse stad Mahshahr is geraakt. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op de luchtmachtbases Nevatim en Tel Nof.

In het midden van Israël zijn sirenes afgegaan en zijn explosies te horen. Israël werd ook bestookt vanuit Jemen, waar de door Iran gesteunde Houthi's zitten. Die raket werd onderschept





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israël Iran Raketaanvallen Houthi's Rode Zee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran vuurt raketten op Israël afVoor het eerst sinds het staakt-het-vuren tussen Israël, de VS en Iran heeft Iran raketten op Israël afgevuurd. Het Israëlische leger waarschuwt de bevolking voor inslagen.

Read more »

Israël voert aanvallen uit op Iran als tegenreactieIsraël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran als tegenreactie op de Iraanse aanvallen. Iraanse staatsmedia schrijven over explosies die gehoord zijn in verschillende steden.

Read more »

Israël voert tegenaanvallen op Iran uit na Iraanse raketten op IsraëlHet Israëlische leger heeft militaire doelen in Iran gebombardeerd als vergelding voor de Iraanse raketaanvallen van gisteren. De situatie escaleert op dag 100 van de strijd tussen beide landen, terwijl Amerikaanse president Trump pleit voor diplomatie en Netanyahu onder druk zet.

Read more »

Israël voert meerdere aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallenIsraël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op de Iraanse aanvallen op het midden en westen van het land. Iraanse staatsmedia meldden explosies in Teheran, Karaj, Tabriz en Isfahan.

Read more »